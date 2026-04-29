ಬಿಸಿಲಿನ ಧಗೆಗೆ ಜನ ತತ್ತರ!

ಕೋಲಾರ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣಾಂಶ 38 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ದಾಟಿದ್ದು, ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ಜನ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಪಾಡು ಹೇಳತೀರದು.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3ರವರೆಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖದ ಪ್ರಖರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಓಡಾಡಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಗಲಿಡೀ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಕಾದ ಭೂಮಿ ರಾತ್ರಿ ಸೆಕೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸೆಕೆಯ ಬಾಧೆ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಣಗಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮಕ್ಕಳು, ವಯೋವೃದ್ಧರು, ಬೀದಿಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಸಂತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಮಾಡುವ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಬಿಸಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕೂಲಿಕಾರರು ಹಾಗೂ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ದಾಹ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜನರು ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲು, ಎಳನೀರು ಮೊದಲಾದ ಪಾನೀಯಗಳ ಮಾರಾಟ ಬರದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ತಂಪು ಪಾನೀಯ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಬೂ ಸೋಡಾ, ಲಸ್ಸಿ, ಸೇಬು, ಮೋಸಂಬಿ, ಕಿತ್ತಳೆ, ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ದೃಶ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಮಡಕೆಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ನಗರ ಕುಂಬಾರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಬಿರುಸಿನಿಂದ ಸಾಗಿದೆ. ಜ್ಯೂಸ್ಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಕಾರಣ ಒಂದು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿಗೆ ₹ 10 ತಲುಪಿದೆ. ಕೆ.ಜಿ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ದರ ₹ 240ಕ್ಕೇರಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿಗಳ ರೋದನೆ ಹೇಳತೀರದು. ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕೋತಿಗಳು, ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹಾಗೂ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆ, ಝರಿ ಒಣಗಿವೆ.</p>.<p>ಜಾನುವಾರುಗಳು ಹಾಗೂ ಶ್ವಾನಗಳಿಗೂ ಬಿಸಿಲಿನ ಝಳ ತಟ್ಟಿದೆ. ಕುರಿ ಮೇಕೆಗಳಿಗೂ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಕೆಲವಡೆ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಬತ್ತಿ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಫ್ಯಾನ್ಸ್, ಏ.ಸಿ ಮಾರಾಟ ಜೋರು: ಕೋಲಾರ ನಗರದ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಗೂ ಹವಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯಂತ್ರಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಮದು ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಮಳಿಗೆ ಒಳಗೆ ಜಾಗ ಸಾಲದೆ ಪಾದಚಾರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಗೂ ಏ.ಸಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ನಡುವೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಕೂಡ ತಾಪಮಾನದ ಸಂಬಂಧ ಜನರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ನಗರ, ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನದ ಮೂಲಕ ತೆರಳಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಮೈಕ್ ಮೂಲಕ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>