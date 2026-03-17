<blockquote>ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸು ತಯಾರಿಸಲು ಮುಂದುವರಿದ ಪರದಾಟ | ಆಹಾರ ದರ ದಿಢೀರ್ ಏರಿಕೆ– ಗ್ರಾಹಕರು ಶಾಕ್ | ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ದರವೂ ಏರಿಕೆ</blockquote>.<p><strong>ಕೋಲಾರ:</strong> ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆ ಕಾರಣ ಗೋಳಾಟ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಗರದ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮೇಲೆ ₹ 5ರಿಂದ 15 ರವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ನೇರವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಜೇಬಿಗೆ ಕತ್ತರಿ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಬಾಗಿಲು ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಹಲವು ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಕೆಲ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ತಯಾರಿಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿವೆ. ಇತ್ತ ನಿತ್ಯದ ವಹಿವಾಟು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿ ಬೀಳುವ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಹೋಟೆಲ್ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಮೆರಿಕ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಾಗೂ ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ದರ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಿವಿಧ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನಗಳ ದರವೂ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು.</p>.<p>ಪ್ರತಿ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸಿನ ಮೇಲೆ ದರ್ಶನಿಗಳಲ್ಲಿ ₹ 5, ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಹೋಟೆಲ್ಗಲ್ಲಿ ₹ 10, ಇನ್ನು ಕೆಲ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ₹ 15 ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಂದಿನಂತೆ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿ ಹಣ ಕೊಡಲು ಹೋಗುವ ಗ್ರಾಹಕರು, ದಿಢೀರ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಕೇಳಿ ಶಾಕ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದ್ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದೇವೆ. ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವಾಗುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹಾಗೂ ನಿತ್ಯದ ಗ್ರಾಹಕರ ಕಾರಣದಿಂದ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹೋಟೆಲ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬಂದ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ವೇತನ ನೀಡಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಕೋವಿಡ್ ವೇಳೆ ಜನರು ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಸೇವೆ ನೀಡುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ’ ಎಂದು ಸಹನಾ ದರ್ಶಿನಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕ ನವೀನ್ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಖಾದ್ಯಗಳು, ಚೈನೀಸ್ ಖಾದ್ಯಗಳು ಅಲ್ಲದೇ; ಚಾಟ್ಸ್, ಇಡ್ಲಿ, ದೋಸೆ, ಪೂರಿ, ಚಪಾತಿ, ಪರೋಟ ತಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿವೆ. ಬದಲಾಗಿ ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರ್, ಚಿತ್ರಾನ್ನ, ಪಲಾವ್ ತಯಾರಿಸಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಕಾಗುವ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಗರದ ಸಹನಾ ದರ್ಶಿನಿ, ಪಂಚವಟಿ, ಸಾಯಿಧಾಮ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಹೋಟೆಲ್ಗಳದ್ದೂ ಇದೇ ಕಥೆ. ಕೆಲವರು ಸೌದೆ ಒಲೆ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಕಾರ್ಮಿಕರು ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದ್ದು, ತಡವಾಗಿ ತೆರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಹನಾ ದರ್ಶಿನಿ ಹೋಟೆಲ್ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ, ಸಾಯಿಧಾಮ್ ಹೋಟೆಲ್ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ತೆರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<div><blockquote>ಹೋಟೆಲ್ ಮುಚ್ಚದಿರಲು ಕಸರತ್ತು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಿತ ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ತಿನಿಸಿನ ಮೇಲೆ ₹ 5 ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದೇವೆ</blockquote><span class="attribution">ನವೀನ್ ಸಹನಾ ಹೋಟೆಲ್ ಕೋಲಾರ</span></div>.<p><strong>ಕೃಷಿ ವಲಯಕ್ಕೂ ತಟ್ಟಿದ ಬಿಸಿ</strong> </p><p>ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧೆಡೆ ಹಲವು ಹೋಟೆಲ್ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಕೆಲ ಖಾದ್ಯ ತಯಾರಿಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿವೆ. ಈ ಕಾರಣ ತರಕಾರಿ ಖರೀದಿ ಪ್ರಮಾಣ ತಗ್ಗಿದೆ. ಈ ಬೆನ್ನಲೇ ತರಕಾರಿ ದರವೂ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದು ಕೃಷಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರೈತರು ಸಂಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತರಕಾರಿ ಸರಬರಾಜು ಆಗುವುದು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ. ಈಗ ಖರೀದಿ ನಿಂತಿದ್ದು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ರೈತರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಲಾರದ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ತರಕಾರಿಗಳ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ. ಕೆ.ಜಿ ಕೋಸು ಕೇವಲ ₹3 ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. 3 ಕೆ.ಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಕೇವಲ 50ಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನುಳಿದ ತರಕಾರಿಗಳ ದರವೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ.</p>.<p><strong>ಚೌಲ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಪೂರೈಕೆ</strong></p><p>ಚೌಲ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿನ ಸೌದೆ ಒಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸುವ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕೋಲಾರದ ಬೈಪಾಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಸ್ವಾಧ್ ಬಳಿಯ ಚೌಲ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸೌದೆ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ತಯಾರಿಸಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ತಂದು ಸಹನಾ ದರ್ಶಿನಿ ಹಾಗೂ ಸಾಯಿಧಾಮ್ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಹಾ ಕಾಫಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೌವ್ ಬಳಸಿ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p><strong>ಇದ್ದಿಲು ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಚಹಾ!</strong> </p><p>ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಕೊಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದರೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಹಲವರು ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಲಾರದ ಡೂಂ ಲೈಟ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿನ ಚಹಾ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿಲು ಒಲೆ ಮೂಲಕ ಕಾಫಿ ಚಹಾ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಮೂರು ದಿನ ಅಂಗಡಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದೆವು. ಈಗ ಈ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಚಹಾ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕ ಸ್ವಾಮಿ ತಿಳಿಸಿದರು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>