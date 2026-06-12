‘ಲಾಕ್ಡ್‌ ಹೌಸ್‌ ಬೀಟ್‌’ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನೆಗಳ್ಳತನ ತಡೆಯುವುದೇ?

<p><em>ಕೆ.ಓಂಕಾರ ಮೂರ್ತಿ</em></p>.<p>ಕೋಲಾರ: ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಮನೆಗಳ್ಳತನ ತಡೆಯಲು ಪೊಲೀಸರು ಈಚೆಗೆ ‘ಲಾಕ್ಡ್ ಹೌಸ್ ಬೀಟ್ ಸಿಸ್ಟಂ' (ಎಲ್ಎಚ್ಬಿಎಸ್) ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಈ ಕುರಿತು ಇನ್ನೂ ಮಾಹಿತಿಯೇ ತಲುಪಿಲ್ಲ.</p>.<p>ನಿವಾಸಿಗಳು ಮನೆಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಪ್ರವಾಸ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಕೆಲಸ ನಿಮಿತ್ತ ಹೋಗಿಬರಲು ಇಲಾಖೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ ಕಡಿಮೆ. ಮನೆಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಹೊರಹೋಗುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿವಾಸಿಗಳು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೇ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮುಳಬಾಗಿಲು ನಗರದಲ್ಲಿ 12 ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ‘ಲಾಕ್ಡ್ ಹೌಸ್ ಬೀಟ್ ಸಿಸ್ಟಂ’ ಮನೆಗಳ್ಳತನ ತಡೆಯುವುದೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ.</p>.<p>‘ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮನೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ತೆರಳುವ ಮುನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ (8277962643) ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು. ಜಿಲ್ಲಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿಯಿಂದ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಟ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಗಸ್ತು ಪೊಲೀಸರು ನಿರಂತರ ಕಣ್ಗಾವಲು ಇಡಲಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಕನ್ನಿಕಾ ಸಿಕ್ರಿವಾಲ್ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕೆಜಿಎಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈಗಾಗಲೇ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಪೊಲೀಸರು ಬೀಗ ಹಾಕಿದ ಮನೆ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಿವಾಸಿಗಳು ಮನೆಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಹೊರಹೋಗುವುದನ್ನು ಗುರಿ ಮಾಡಿ ಕಳ್ಳತನ ನಡೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾಸ, ದೇಗುಲ, ಸಂಬಂಧಿಕರ ಊರು, ಜಾತ್ರೆ, ಮದುವೆಗೆಂದು ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಬೀಗ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂಟಿ ಮನೆಗಳಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕಾಗಿ ಕಳ್ಳರು ಕಾಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಸ್ತು (ಬೀಟ್) ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಗಸ್ತು ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಿದ್ದೂ ಮನೆಕಳ್ಳತನ, ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿನ ಕಳ್ಳತನ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ‘ಲಾಕ್ಡ್ ಹೌಸ್ ಬೀಟ್ ಸಿಸ್ಟಂ' ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಗ ಹಾಕಿದ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ನಿಗಾ ಇರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಯಾ ಠಾಣಾ ಬೀಟ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ಹಗಲು ವೇಳೆ ಆ ಮನೆಯ ಸುರಕ್ಷತೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಬೇಕು. ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಚಲನವಲನದ ಮೇಲೂ ನಿಗಾ ಇಟ್ಟು ವಿಚಾರಿಸಬೇಕು.</p>.<p>ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಹೊರ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ನಿವಾಸಿಗಳಿಂದ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಠಾಣಾ ಬೀಟ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಒಂದು ತಂಡ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಫೋಟೊ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡು ಸುತ್ತ ವಿಚಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ತಂಡ ರಾತ್ರಿ ಮನೆಗೆ ಭದ್ರತೆ ನೀಡಬೇಕು.</p>.<p>ಕೆಲ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮನೆಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಹೊರ ಹೋಗಲು ಭಯಪಡುತ್ತಾರೆ. ಹೊರಹೋದರೂ ಪದೇಪದೇ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ವಿಚಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳಿದ್ದರೆ ಕುಟುಂದವರೆಲ್ಲಾ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಹೋಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದಿಬ್ಬರಾದರೂ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಉಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ‘ಲಾಕ್ಡ್ ಹೌಸ್ ಬೀಟ್ ಸಿಸ್ಟಂ' ನೆರವಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.</p>.<p>ಅಧಿಕೃತವಲ್ಲದ ಅಥವಾ ಅಪರಿಚಿತ ಸಂಖ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮನೆಯ ಯಾವುದೇ ವಿವರ ಹಾಗೂ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಪ್ರವಾಸ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವಿವರ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸರು ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260612-18-1952411560</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>