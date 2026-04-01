ಹುಲ್ಕೂರು: ಸ್ಮಶಾನ ಜಾಗ ಒತ್ತುವರಿ ಆರೋಪ

ಕೋಲಾರ: ಕೆಜಿಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಲ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂಖ್ಯೆ 11ರಲ್ಲಿನ ಸ್ಮಶಾನ ಜಾಗ ಒತ್ತುವರಿ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿರುವ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ಸಂಬಂಧ ಮಂಗಳವಾರ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಎಸ್.ಎಂ.ಮಂಗಳಾ ಅವರಿಗೆ ವಕೀಲ ಎಚ್.ವಿ.ಮಹೇಶ್ ಹಾಗೂ ಹುಲ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅರ್ಜುನ್ ಬಾಬು ಮನವಿ ಪತ್ರ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಇದು ಗೋಮಾಳ ಜಾಗವಾಗಿತ್ತು. ಡಿ.ಕೆ.ರವಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಹುಲ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂಖ್ಯೆ 11ರಲ್ಲಿ 1 ಎಕರೆ 34 ಗುಂಟೆ ಜಾಗವನ್ನು ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆಂದು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಪಿಡಿಒ ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬುವರು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಈ ಜಾಗ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಕೀಲ ಮಹೇಶ್ ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ಸಂಬಂಧ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಲವರು 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಜಿಎಫ್ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿಯೂ ಆದೇಶವಾಗಿದೆ. ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗವನ್ನು ಉಳಿಸುವಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಅರ್ಜುನ್ ಬಾಬು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗ ಮನೆ, ಈಜುಕೊಳ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗ ಉಳಿಸುವಂತೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಜಾಗ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೂ ಪತ್ರ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬುವರು ಅಧಿಕಾರ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಊರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ಮಶಾನ ಭರ್ತಿಯಾಗಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ. ಸ್ವಂತ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಮೋಹನ್, ರವಿ, ಮುನಿರಾಜು, ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>