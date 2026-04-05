ಹುಲ್ಕೂರು: ಜಮೀನು ಒತ್ತುವರಿ ಆರೋಪ ಸುಳ್ಳು– ಪಿಡಿಒ

ಬೇತಮಂಗಲ: ಕೆಜಿಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಲ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂಖ್ಯೆ 11ರ ಗೋಮಾಳ ಜಮೀನು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಳ್ಳು. ನನ್ನ ತೇಜೋವಧೆಗಾಗಿ ಎಚ್.ಆರ್. ಬಾಬು ಮತ್ತು ತಂಡದವರು ನಡೆಸಿದ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಚಾರ ಎಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶನಿವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹುಲ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ತಮ್ಮ ತೋಟದ ಮನೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಹುಲ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂಖ್ಯೆ 11ರ ಜಮೀನು 1984ರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇ–ಸ್ವತ್ತು, ಎನ್ಒಸಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಪರವಾನಗಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಾನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೇತಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದು, 15 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಪೋಷಕರ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಐಶಾರಾಮಿ ಬಂಗಲೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದರು.</p>.<p>ಜಮೀನಿನ ಖಾತೆಗಾಗಿ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೂ, ಸ್ಪಂದಿಸದ ಕಾರಣ ನಾವು ಎಸಿ ಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆಹೋಗಿದ್ದೆವು. ಎಸಿ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದಂತೆ ಖಾತೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ದಿ. ಡಿ.ಕೆ. ರವಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಎಳೆದು ತಂದಿರುವುದು ಕೇವಲ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>