ಅಂತರ ರಾಜ್ಯ ಸುಲಿಗೆಕೋರರ ಬಂಧನ

ಕೋಲಾರ: ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ ಇತರರನ್ನು ವಂಚಿಸಿ ಕಳ್ಳತನ ಎಸಗುತ್ತಿದ್ದ ಅಂತರರಾಜ್ಯ ಸುಲಿಗೆಕೋರರನ್ನು ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆರೋಪಿಗಳು ವಿವಿಧ ಕಳುವು ಮಾಡಿದ್ದ ₹ 8.5 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ 59 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಎರಡು ಚಿನ್ನದ ಸರಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹಿಂದೂಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲೇಪಾಕ್ಷಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿಂಹಾದ್ರಿ (21) ಹಾಗೂ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಗರಗೆರೆಯ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ನೆತ್ತಿ ಶಿವ ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳು.</p>.<p>ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಈ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳು ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಂಬುವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಿಳೆಗೆ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಪಿಂಚಣಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೋಡಲು ಮನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ವಂಚಿಸಿ ಮಾಂಗಲ್ಯದ ಚೈನ್ (ತಾಳಿ, ಚಿಕ್ಕ ತಾಳಿ, ಗುಂಡುಗಳು ಸೇರಿ 35 ಗ್ರಾಂ, ಮೌಲ್ಯ ₹ 4 ಲಕ್ಷ) ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು.</p>.<p>ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಕನ್ನಿಕಾ ಸಿಕ್ರಿವಾಲ್, ವಿಶೇಷ ತಂಡ ರಚಿಸಿದರು.</p>.<p>ಎಎಎಸ್ಪಿಗಳಾದ ರವಿಶಂಕರ್, ಜಗದೀಶ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಳಬಾಗಿಲು ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಮನಿಷಾ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಗೌನಿಪಲ್ಲಿ ವೃತ್ತದ ಸಿಪಿಐ ಶಿವಕುಮಾರ್, ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪಿಎಸ್ಐ ರಾಮ್, ಶ್ರೀನಾಥ್, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂತೋಷ್ ಲಮಾಣೆ, ಸದಾಶಿವಯ್ಯ, ಗಂಗರಾಜ್, ರಮೇಶ್, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಮಂಜುನಾಥ್, ರಾಮಿರೆಡ್ಡಿ, ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್, ಮುರಳಿ, ಶ್ರೀನಾಥ್ 200ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ವಿವಿಧೆಡೆ ಕದ್ದ ಬಂಗಾರದ ಸರ ಹಾಗೂ ಆ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ ₹ 1.8 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನವನ್ನೂ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಎಸ್ಪಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>