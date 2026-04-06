ಜಗಜೀವನ ರಾಂ ಜಯಂತಿ

ವೇಮಗಲ್: ಹೋಬಳಿಯ ಮದ್ದೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಾದಿಗ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರು ಡಾ.ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ ರಾಂ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕದರೀಪುರ, ದೇವರಹಳ್ಳಿ, ಇರಗಸಂದ್ರ, ಪಿಂಡಿಪಾಪನಹಳ್ಳಿ, ಸೀತಪನಹಳ್ಳಿ, ಎಂ.ಚೋಳಘಟ್ಟ, ಎಂ.ಮಲ್ಲಾಂಡಹಳ್ಳಿ, ಜಂಬಾಪುರ, ಮಣಿಯನಹಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ 11 ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ಬಾಬೂಜಿ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರವಿರುವ ಬೆಳ್ಳಿ ರಥ ಮತ್ತು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡ ದೇವರಹಳ್ಳಿ ಡಿ.ವಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ ಮೂಲಕ ಬಡಜನರ ಹಸಿವು ನೀಗಿಸಿದ ಮಹಾ ಚೇತನ, ರಾಜಕೀಯ ಮುತ್ಸದ್ಧಿ ಡಾ.ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ ರಾಂ ಅವರ ಆದರ್ಶಗಳು ಇಂದಿಗೂ ದಾರಿದೀಪ. ಶೋಷಿತರು ಮತ್ತು ದೀನದಲಿತರ ಪರವಾಗಿ ಅವರು ನಡೆಸಿದ ಹೋರಾಟ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸ್ಮರಣೀಯ ಎಂದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪಿಡಿಒ ಪಿ.ಬಿ.ರೇವಣ್ಣ, ಬಾಬು, ಶ್ರೀರಾಮಯ್ಯ, ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ, ದೇವರಾಜ್, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನರಸಪ್ಪ, ಆನಂದ್, ಹರೀಶ್ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ನಾಗರಾಜ್, ಮಂಜುನಾಥ್, ಅಶ್ವಥ್, ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಆನಂದಪ್ಪ, ಮುನಿಕದಿರಪ್ಪ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಮುನಿಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ದೇವರಾಜ್, ವೆಂಕಟೇಶ್, ಹರೀಶ್, ಚಲಪತಿ, ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ, ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆ.ಟಿ. ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>