ಜೆಜೆಎಂ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ; ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಆಕ್ರೋಶ

<p>ಕೋಲಾರ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಲಜೀವನ ಮಿಷನ್ (ಜೆಜೆಎಂ) ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನ್ಯೂನತೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಾಂಡವವಾಡುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ, ಮಂದಗತಿ, ಕೆಲಸ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವುದು, ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಗೆದು ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಟ್ಟಿರುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಿದವು.</p>.<p>ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಸಂಸದ ಎಂ.ಮಲ್ಲೇಶ್ ಬಾಬು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮನ್ವಯ ಮತ್ತು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ (ದಿಶಾ) ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳೆ ಈ ವಿಚಾರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂತು.</p>.<p>ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೇವಲ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ವರದಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ತಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಖುದ್ದಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸದೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಸದರು ಹಾಗೂ ಶಾಸಕರು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಜೆಜೆಎಂನಿಂದ ಹಳ್ಳಿಗಳ ರಸ್ತೆಗಳು ಹಾಳಾಗಿವೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ರಸ್ತೆ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಕೊಡುವವರೆಗೆ ಬಿಲ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದೆ ಎನ್ಒಸಿ ನೀಡುವ ಪಿಡಿಒ ಹಾಗೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಶಾಸಕರಾದ ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜುನಾಥ್, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಹಾಗೂ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಎಂ.ಎಲ್.ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನನ್ನ ಊರು ಕೊತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತಿದೆಯೇ? ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ’ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜುನಾಥ್, ‘ಪೈಪ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ನಲ್ಲಿಯೇ ಇಲ್ಲ, ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸಿಲ್ಲ. ನೀರು, ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಇವೆ, ಪೈಪ್ ಒಡೆದು ಹೋಗಿವೆ. ನೀರು ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಿಲ್ಲ. ಮೂರು ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಇದ್ದರೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗಿ ಎರಡು ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ನಷ್ಟ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಸಕರೊಬ್ಬರ ಊರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರಬಹುದು’ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಜೆಜೆಎಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಜೆಜೆಎಂ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1,814 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿವೆ. ಇನ್ನೂ ₹ 88ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಬರಬೇಕಿದೆ. ಈವರೆಗೆ ₹ 74 ಕೋಟಿ ಬಂದಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವ ಯೋಜನೆ ಇದು. 954 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ವಿದ್ಯುತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಷನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. 454 ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಬರುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಎಂ.ಆರ್.ರವಿ, ‘ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೆಜೆಎಂ ಅನುಷ್ಠಾನವು ಕ್ರಮವಾಗಿಲ್ಲ. 1,119 ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬೇಸಿಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಬಂಧ ಬೆಸ್ಕಾಂನವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯೇ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟರೂ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿಲ್ಲ. ಬೇಸಿಗೆ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿದರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ?’ ಎಂದು ಬೆಸ್ಕಾಂ ಕೋಲಾರ ಹಾಗೂ ಕೆಜಿಎಫ್ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಎಂ.ಮಲ್ಲೇಶ್ ಬಾಬು ಮಾತನಾಡಿ, ‘ವಿಳಂಬವಾಗದಂತೆ ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಜೆಜೆಎಂ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಬೇಕು. ಸಿಇಒ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಶಾಸಕರ ಜೊತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತನಾಡಬೇಕು’ ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಇಒ ಪ್ರವೀಣ್ ಪಿ.ಬಾಗೇವಾಡಿ, ‘ಈ ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಜೆಜೆಎಂನ ಸಾವಿರ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಗಿಯಬೇಕು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಷನ್ ಕೂಡ ಆಗಬೇಕು’ ಎಂದು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಮಣ್ಣು ದಂಧೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿ: ರೈತರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಕೆರೆ ಮಣ್ಣು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ದಂಧೆಕೋರರು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಪಾಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ದೂರುಗಳಿವೆ. 3 ಅಡಿ ಆಳದ ನಿಯಮವನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಗಣೆಗೆ ಜಿಪಿಎಸ್ ಆಧಾರಿತ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಕಣ್ಗಾವಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಜಾರಿಗೆ ತನ್ನಿ ಎಂದು ಮಲ್ಲೇಶ್ ಬಾಬು ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ‘ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಹೆರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ 60ಕ್ಕೆ ಏರಿರುವುದು ಆತಂಕದ ವಿಚಾರ. ಯುವತಿಯರಲ್ಲಿ, ಗರ್ಭಿಣಿಯರಲ್ಲಿ ಸಹಜ ಹೆರಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸಿ. ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ಸಿಎಸ್ಆರ್ ನಿಧಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಹೊಸ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಖರೀದಿಸಿ’ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಜಿ.ಕೆ.ವೆಂಕಟಶಿವಾರೆಡ್ಡಿ, ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಕನ್ನಿಕಾ ಸಿಕ್ರಿವಾಲ್, ಕೆಜಿಎಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಶಿವಾಂಶು ರಜಪೂತ್, ಜಿ.ಪಂ ಉಪಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಟಿ.ಕೆ.ರಮೇಶ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-18-1758544745</p>