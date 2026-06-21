ಜಯಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿಯ ನೂತನ ಶಾಖಾ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ

<p>ಬೇತಮಂಗಲ: ಬೇತಮಂಗಳ ಹೋಬಳಿಯ ಟಿ.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜಯಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿಯ (ಡಿಎಸ್ಎಸ್) ನೂತನ ಗ್ರಾಮ ಶಾಖಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ರಚಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಸುಮಾರು 25–30 ಮಹಿಳೆಯರು ಸಮಿತಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಂಚಾಲಕ ತಂಬಾರಹಳ್ಳಿ ರಾಮಪ್ಪ, ‘ಸಮಿತಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಂಘಟನೆಯ ಕೆಲವೊಂದು ಷರತ್ತು ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಯಾವುದೇ ಅನ್ಯಾಯ, ಶೋಷಣೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಲು ಮತ್ತು ಹೋರಾಡಲು ಈ ಗ್ರಾಮ ಶಾಖಾ ಸಮಿತಿಯು ಸದಾ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಲಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಮಿತಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಯಲ್ಲಮ್ಮ, ರಾಮಪ್ರಸನ್ನ, ಸುಬ್ಬರಾಯಪ್ಪ, ರವಿಚಂದ್ರ, ಬಡಮಾಕನಹಳ್ಳಿ ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ, ರಾಧಮ್ಮ, ಅಲಮೇಲು, ಶಿವಮೂರ್ತಿ, ದೀಪ, ಸುಬ್ಬು, ಆಯೇಷಾ ಬೇಗಂ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260621-18-1118058946</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>