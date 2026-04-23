ಡಾಂಬರು ಕಾಣದ ರಸ್ತೆ

ಬೇತಮಂಗಲ: ಕೆಜಿಎಫ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದ ಅಖಾಡಕ್ಕಿಳಿಯುವ ಮುನ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ದೇವ ಮೂಲೆ ಎಂದೇ ಬಿಂಬಿತವಾಗಿರುವ ಕದರೀಗಾನಕುಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪ್ರಚಾರ ಆರಂಭಿಸುವುದು ದಶಕಗಳ ಪದ್ಧತಿ. ಆದರೆ, ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಹತ್ವ ಪಡೆದಿರುವ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆಯೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಣದಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ವಿ.ಕೋಟ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕದರೀಗಾನಕುಪ್ಪ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಯು ಒಂದು ಕಿ.ಮೀ ಇದ್ದು, ಈ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆಯು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಂಡು ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದಿದ್ದು, ರಸ್ತೆಯ ಡಾಂಬರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಿತ್ತು ಹೋಗಿದೆ. ಹಾದಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಚೂಪಾದ ಜೆಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳಿದ್ದು ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವುದು ಸವಾಲಿನ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕದರೀಗಾನಕುಪ್ಪ ಗ್ರಾಮವು ಕೇವಲ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಗೆದ್ದ ಮೇಲೆ ಗ್ರಾಮದತ್ತ ಸುಳಿಯದ ನಾಯಕರು, ಪ್ರಚಾರದ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಈ ದೇವಮೂಲೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>