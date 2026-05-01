ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಉದ್ಘಾಟನೆ

ಬೇತಮಂಗಲ: ಸಮೀಪದ ಕದರೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪವನ್ನು ಶಾಸಕಿ ರೂಪಕಲಾ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಬೇಡಿಕೆಯಂತೆ ಸುಮಾರು ₹20 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಬಹುದಿನದ ಕನಸು ಈಗ ನನಸಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಎಇಇ ರಾಜಶೇಖರ್, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ನವೀನ್ ರೆಡ್ಡಿ, ವಕೀಲ ಪದ್ಮನಾಭ, ಕೆ.ಎಂ.ಅಶ್ವಥ್, ಜಯರಾಮಪ್ಪ, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ನಾಗರಾಜ್, ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ, ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಮಹದೇವಪ್ಪ, ಲಕ್ಷ್ಮಪ್ಪ, ರಾಧಾಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಜಯಪ್ಪ, ಮುನಿರಾಮಪ್ಪ, ಮುನಿರತ್ನಪ್ಪ, ನಾರಾಯಣಪ್ಪ, ಶಂಕರಪ್ಪ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>