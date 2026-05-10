ಕಂಗಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೀಪಾರಾಧನೆ

ಬೇತಮಂಗಲ: ಇಲ್ಲಿನ ಕಂಗಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ, ತಂಬಿಟ್ಟು ದೀಪಾರಾಧನೆ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಸೇವಾ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ವೈಭವದಿಂದ ಜರುಗಿದವು.

ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲದೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿಂದ ಭಕ್ತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡ ದೇವಿಯ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳಿಂದ ಸಿಂಗಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.

ದೇವಾಲಯವನ್ನು ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣದ ಹೂವು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳಿಂದ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಕ್ಷೀರಾಭಿಷೇಕ, ಅನ್ನದಾನ, ದೀಪಾರಾಧನೆ, ತಂಬಿಟ್ಟು ದೀಪಗಳನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರು ತಂದು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯ ಕರಗ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು.

ಈ ವೇಳೆ ಕೆಯುಡಿಎ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುನಿರತ್ನಂ ನಾಯ್ಡು, ನವೀನ್ ರಾಮ್ ನಾಯ್ಡು, ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಯ್ಡು, ಎಸ್. ಗಂಗಪ್ಪ, ಲೋಕನಾಥ್ ನಾಯ್ಡು, ಟಿ.ಪಿ ವೆಂಕಟರಾಮ್, ಕಣ್ಣಪ್ಪ, ವೆಂಕಟೇಶ್, ಶ್ರೀಧರ್, ರಮೇಶ್ ನಾಯ್ಡು , ಜಿ.ಭಾಸ್ಕರ್, ಶಂಕರ್, ಅಪ್ಪಿ ನಾಯ್ಡು, ದಾಮೋದರ್ ನಾಯ್ಡು, ತುಳುಸಿರಾಮ್, ಸುಬ್ರಮಣಿ , ಸುಮನ್ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮಹಿಳೆಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260510-18-820835117