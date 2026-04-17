ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಉದ್ಘಾಟನೆ

ಬೇತಮಂಗಲ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಂಗಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನೋಕಿಯಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪುರ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಈಚೆಗೆ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಕಂಗಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ವೈಶಾಲಿ ಸಾಗರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪುರ್ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತ ಸೇವೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ಜೀವನೋಪಾಯ, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಇ-ಆಡಳಿತ ಸೇವೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿರಲಿವೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನವೀನ್ ರಾಮ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನೋಕಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಿದೆ. ಈ ಕೇಂದ್ರ ಜನರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಹಿವಾಟು, ಇತರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ದಾಖಲೆಗಳಿಗಾಗಿ ನಗರಗಳಿಗೆ ಅಲೆಯುವುದು ತಪ್ಪಲಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ನಿಖಿಲ್ ಪಾಥ್, ಚಿಲಂಬಾರಸ್, ರಮೇಶ್, ರಾಜಣ್ಣ, ಕೌಶಿಕ್, ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್, ವಿನಯ್ ಗೌಡ, ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಯ್ಡು, ತೊಂಗಲಕುಪ್ಪ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನಾಯ್ಡು, ನಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರ, ಗಂಗಪ್ಪ, ಲೋಕನಾಥ್ ನಾಯ್ಡು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>