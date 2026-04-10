ಕಾರಂಜಿಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕರಗದ ಸಂಭ್ರಮ

ಕೋಲಾರ: ನಗರದ ಕಾರಂಜಿಕಟ್ಟೆಯ ಶ್ರೀಧರ್ಮರಾಯಸ್ವಾಮಿ ದ್ರೌಪತಾಂಭ ಹೂವಿನ ಕರಗ ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಜನರ ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರ ನಡುವೆ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಕರಗದ ಪೂಜಾರಿ ಬೇತಮಂಗಲ ಮುನಿರಾಜು ಅವರ ಕರಗ ನೃತ್ಯ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಹಲವಾರು ವರ್ಷ ಕರಗ ಹೊತ್ತಿದ್ದ ತಂದೆ ನಾಗರಾಜ್ ಕೂಡ ಪುತ್ರನ ಜೊತೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದು, ಭಾವಕ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಿಸಿತು. ಮುನಿರಾಜು ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿ ಕರಗ ಹೊತ್ತರು.</p>.<p>ದೇವಾಲಯ ಮುಂಭಾಗದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಪುಷ್ಪಾಲಂಕೃತ ಸುಂದರ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ವಾದ್ಯ, ಹಲಗೆಗಳ ಲಯಬದ್ಧ ತಾಳಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನರ್ತಿಸಿ ಬೃಹತ್ ಜನಸ್ತೋಮ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. ವೀರ ಕುಮಾರರ ಗೋವಿಂದಾ ಗೋವಿಂದಾ ಎಂದು ಉದ್ಗಾರ ಹಾಕಿದರು. ಈ ಪ್ರದೇಶ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಲಂಕಾರಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸಿತು.</p>.<p>ನಗರದ ವಿವಿಧ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿದ ಕರಗಕ್ಕೆ ಜನತೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಇದಾದ ನಂತರ ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ದೇವಾಲಯದ ಮುಂಭಾಗ ಅಗ್ನಿಕುಂಡ ಪ್ರವೇಶ ನಡೆಯಿತು. ಅನ್ನದಾನವೂ ನಡೆಯಿತು. ಗುರುವಾರ ಭಾರತ ಪಠಣ ನಡೆಯಿತು. ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದಂತೆ ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಸಮಾಜದ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಕರಗಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಮಿಸಿ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಕಾರಂಜಿ ಕಟ್ಟೆಯ ವಹ್ನಿಕುಲ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ತಿಗಳ ಸಮುದಾಯದವರು ಕರಗವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕರಗ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಶಾಸಕ ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜುನಾಥ್, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಎಂ.ಎಲ್.ಅನಿಲ್ಕುಮಾರ್, ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ವರ್ತೂರು ಪ್ರಕಾಶ್, ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡ ಸಿಎಂಆರ್ ಶ್ರೀನಾಥ್, ಡಿಐಜಿಪಿ ಡಿ.ದೇವರಾಜ್, ಎಲ್.ಎ.ಮಂಜುನಾಥ್, ಎಂ.ವೆಂಕಟೇಶ್, ವೆಂಕಟರಮೇಗೌಡ, ಯಜಮಾನ್ ಆನಂದ್ ಕುಮಾರ್, ಗೌಡರ ಅಯ್ಯಪ್ಪ, ಎನ್.ಪಲ್ಗುಣ, ಜಿಲ್ಲಾ ತಿಗಳ ಸಮನ್ವಯನ ಸಮಿತಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ದೇವಾಲಯ ಸಮಿತಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>