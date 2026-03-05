ಗುರುವಾರ, 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ: ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬೆವರಿಳಿಸಿದ ಸಚಿವ ಬೈರತಿ ಸುರೇಶ್

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:35 IST
Last Updated : 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:35 IST
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದರ್ಬಾರು‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ದುಡ್ಡು ಕೊಡುವುದು ನೀವಾ ಸರ್ಕಾರನಾ? ನೀರಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಜಿ.ಪಂ ಸಿಇಒ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಶಾಸಕರನ್ನು ಕರೆದು ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆಯೇ?
ಕೆ.ವೈ.ನಂಜೇಗೌಡ, ಶಾಸಕ
ಡಿಡಿಪಿಐ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ದೂರುಗಳಿದ್ದು ಅವರು ವರ್ತನೆ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಣದಿದ್ದರೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
ಬೈರತಿ ಸುರೇಶ್‌, ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ
ಕೆಡಿಪಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ರಘು ಮಾತನಾಡಿದರು
ಕೆಡಿಪಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ರಘು ಮಾತನಾಡಿದರು
