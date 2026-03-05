ಗುರುವಾರ, 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಕೋಲಾರ | ಎಂಎಲ್‌ಸಿ ಅನಿಲ್‌, ಡಿಸಿಎಫ್‌ ಸರೀನಾ ಚಕಮಕಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಶಾಸಕರು, ರೈತರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆರೋಪ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:38 IST
Last Updated : 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:38 IST
ರೈತರು ಏನು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರೇ? ಏಕೆ‌ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರೇಡ್‌ ನಡೆಸಿದ್ದೀರಿ? ರೈತರನ್ನು ಏಕೆ ಹೆದರಿಸುತ್ತೀರಿ?
- ಬೈರತಿ ಸುರೇಶ್‌, ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ
 ಸರೀನಾ ಸಿಕ್ಕಲಿಗಾರ್‌ 
kolar

