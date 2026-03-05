<p><strong>ಕೋಲಾರ</strong>: ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ರೈತರ ಜಟಾಪಟಿ ಸಂಬಂಧ ಜಿಲ್ಲಾ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ (ಡಿಸಿಎಫ್) ಸರೀನಾ ಸಿಕ್ಕಲಿಗಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ಬುಧವಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೆಡಿಪಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದರು.</p>.<p>ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೇತಗಾನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸಿರುವ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಎಂ.ಎಲ್.ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಸರೀನಾ ನಡುವೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ರೈತರಿಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪದೇಪದೇ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಇದ್ದವರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕುವಂತಿಲ್ಲ. ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಏಕೆ ರೈತರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>ರೈತರು ತಮಗೆ ಮಂಜೂರಾದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಹಿಂದೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅವರನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ರೈತರು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ರೈತರ ವಶದಲ್ಲಿರುವ ಭೂಮಿಗೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡಬಾರದೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದರೂ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರೈತರಿಗೆ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಲು ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ದೂರಿದರು.</p>.<p>ಅದಕ್ಕೆ ದನಿಗೂಡಿಸಿದ ಶಾಸಕ ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜುನಾಥ್, ‘ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಏಕೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗುತ್ತೀರಿ? ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆದೇಶವಿದ್ದರೂ ರೈತರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.</p>.<p>ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಬೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರೈತರ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ‘ಬಿ’ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಎಸ್ಪಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು. ರೈತರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಿ’ ಎಂದು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಮೂರು ಎಕರೆಯೊಳಗೆ ಜಮೀನು ಇದ್ದರೆ ಏನೂ ಮಾಡಬಾರದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜಮೀನು ಇದ್ದರೆ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಿ. ಅಂಥವರು ಬೇಕಾದರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹೋರಾಡಲಿ. ಎಸ್ಐಟಿ ವರದಿ ಕೊಡಿ. ಯಾರು ಎಷ್ಟುಎಕರೆ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸರೀನಾ ಸಿಕ್ಕಲಿಗಾರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ‘ತಾವು ಕೆಡಿಪಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶವಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅಂತಿಮ ಆದೇಶ ವರೆಗೆ ನಾವು ಏನೂ ಮಾಡಲು ಆಗಲ್ಲ’ ಎಂದು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದರು.</p>.<p>ಇದು ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ರೈತರು ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕೇತಗಾನಹಳ್ಳಿ ನಾಗರಾಜ್ ಎಂಬುವರು 90 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರು ಎಕರೆ ಮಾತ್ರ ಜಮೀನಿನ ದಾಖಲೆ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>ಆಗ ಶಾಸಕರು, ‘ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶ ಇರುವಾಗ ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ. ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದು ಆದೇಶಕ್ಕೆ ತಡೆ ನೀಡಿದಂತಾಗುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಶಾಸಕ ಕೆ.ವೈ.ನಂಜೇಗೌಡ ಕೂಡ ದನಿಗೂಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಭೂಮಿಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು (ಪಹಣಿ ಮತ್ತು ಮ್ಯುಟೇಷನ್) ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಯಾರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪಹಣಿ ಇದೆಯೋ ಅವರೇ ಮಾಲೀಕರು. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪು ಬರುವವರೆಗೆ ರೈತರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡಬಾರದು’ ಎಂದು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p><strong>ಮದ್ಯ ಲೈಸೆನ್ಸ್–ಸಚಿವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ</strong></p><p>ಹೊಸ ಬಾರ್ ಮತ್ತು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿರುವ ದೂರುಗಳಿದ್ದು ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸಿ ಎಂದು ಸಚಿವ ಬೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದರು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅಬಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿದರು.</p><p><strong>ಚನ್ನಿಗರಾಯಪುರ ಜಮೀನು–ವಜಾಗೊಳಿಸಿ</strong></p><p>ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚನ್ನಿಗರಾಯಪುರದ80 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿ ಪ್ರಕರಣ ಏನಾಯಿತು? ಬರೀ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಅಲ್ಲ; ವಜಾ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಸಚಿವ ಬೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಎಂ.ಆರ್.ರವಿ ‘27 ಜನ ತಲಾ ಎರಡು ಎಕರೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗವಾಗಿರುವು ಕಾರಣ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ನೀಡಿದ್ದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.</p><p><strong>ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಕೊಡುಗೆ</strong></p><p>ಈ ಬಾರಿ ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಘೋಷಣೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಬೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಹೇಳಿದರು. ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಏನೇನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆಗಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪಿಪಿಪಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಯಾರೂ ಮುಂದೆ ಬಾರದ ಕಾರಣ ಶಾಸಕರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ತಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ವಥದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಘೋಷಣೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದರ ಜತೆಗೆ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಡಿಪಿಆರ್ ತಯಾರಿಗೆ ಹಣ ಎಪಿಎಂಸಿಗೆ ಜಾಗ ಮಂಜೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.</p>.<div><blockquote>ರೈತರು ಏನು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರೇ? ಏಕೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರೇಡ್ ನಡೆಸಿದ್ದೀರಿ? ರೈತರನ್ನು ಏಕೆ ಹೆದರಿಸುತ್ತೀರಿ? </blockquote><span class="attribution">- ಬೈರತಿ ಸುರೇಶ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>