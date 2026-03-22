ಹಾಳು ಕೊಂಪೆಯಾದ ಬೆಮಲ್‌ ಆಲದ ಮರ ವೃತ್ತ

ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ

ಕೆಜಿಎಫ್: ಬೇತಮಂಗಲ–ಕೆಜಿಎಫ್-ಬಂಗಾರಪೇಟೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ವಿಭಾಗವಾಗುವ ಬೆಮಲ್ನ ಆಲದ ಮರದ ವೃತ್ತ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೊಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಹಾಳು ಕೊಂಪೆಯಂತಾಗಿದೆ.

ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ಇರುವ ಸಣ್ಣ ಕೊಳದಲ್ಲಿ ನೀರು ಖಾಲಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿಯಂತಾಗಿದೆ. ಆಲದ ಮರ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ದಿನೇದಿನೇ ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಜನದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೊಳದ ಎರಡು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಆಟೊ ನಿಲ್ದಾಣ ಮತ್ತೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯ ಇದೆ. ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡ ಬೃಹತ್ ಆಲದ ಮರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೆರಳು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಬೀದಿ ಬದಿಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕೊಳದ ಸುತ್ತ ಇರುವ ಕಲ್ಲುಬೆಂಚುಗಳು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಹರಟೆ ಕಟ್ಟೆಯಾಗಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಳದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಕೊಳದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರು ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ, ಕೊಳದ ಉತ್ತರ ಭಾಗವು ದೊಡ್ಡೂರು ಕರಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣವು ರಾಬರ್ಟ್ಸನ್ಪೇಟೆ ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜಾಗವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಬೆಮಲ್ಗೆ ಸೇರಿತ್ತು. ಈಗ ಅದು ಕೆಐಎಡಿಗಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇಷ್ಟಾಗಿಯೂ, ಜನರ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಮಣಿದು, ಬೆಮಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯೇ ಹಲವು ಬಾರಿ ಕೊಳದ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿತ್ತು.

ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ವೇಳೆ ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಮೆಟ್ಟಿಲು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಮಿತವ್ಯಯದ ಕಾರಣ ಬೆಮಲ್ನಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮೀರಿದ್ದರಿಂದ ಬೆಮಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡ ನೈರ್ಮಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಹರಟೆಕಟ್ಟೆ, ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದ ಕೊಳೆದ ಸುತ್ತಲೂ ಮುಳ್ಳುಗಳು ಬೆಳೆದಿವೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಅಂಗಡಿಯವರು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಅಂಗಡಿ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ತಂದು ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಕೊಳದ ಸುತ್ತಲೂ ಹಾಕಲಾಗಿರುವ ವಾಣಿಜ್ಯ ನಾಮಫಲಕಗಳು ಕೊಳದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಮರೆ ಮಾಚಿವೆ. ಹಿರಿಯರ ಹರಟೆಕಟ್ಟೆ ಬಿಕೊ ಎನ್ನುತ್ತಿದೆ.

ಕೊಳಕ್ಕೆ ನೀರು ಹರಿದುಬರಲು ರಾಜಕಾಲುವೆ ಇತ್ತು. ಸಣ್ಣ ಮಳೆ ಬಿದ್ದರೂ ಕೊಳ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಮಳೆಯಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಳ ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಕೆಜಿಎಫ್ ನಗರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಕೊಡುವ ಈ ವೃತ್ತದ ಅಂದದ ಬಗ್ಗೆ ನಗರಸಭೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾರ ಜಾಗ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಮಾಜಾಯಿಷಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೈಕಟ್ಟಿ ಕುಳಿತಿರುವುದರಿಂದ ಕೊಳ ದಿನೇ ದಿನೇ ಅಂದಗೆಡುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲಿನ ಸೌಂದರ್ಯ ಕಳೆಗುಂದಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ