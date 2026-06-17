<p>ಕೆಜಿಎಫ್: ಸುಮಾರು 119 ವರ್ಷಗಳ ಸುಧೀರ್ಘ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರೀಫ್ಸ್ನ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿದ್ದು, ಸೋಮವಾರದಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲಾ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ.</p>.<p>1907 ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ತಮ್ಮ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯೂ ಆಗಿದೆ. ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಮೂಲಕ ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ನಂತರ, ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದ ರೇಡಿಯೊ ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲು, ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದೇ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಗಣಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸೈಕಲ್ಗೆ ತೆರಿಗೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ 563117 ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ಇದ್ದು, ಈಗ ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ಕೂಡ ಅಸ್ವಿತ್ವ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>1980 ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಿದಾಗ, ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಕಾರ್ಮಿಕನ ಗುರುತು ಇರುವ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಈಗಲೂ ಅಂಚೆ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹಳೆಯ ಫೋಟೋಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಬಿಜಿಎಂಎಲ್ ಮುಚ್ಚಿದ ಮೇಲೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರೀಫ್ಸ್ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಬಂದಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವ ಊರಿಗಾಂ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಕೆಲಸದೊತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಈ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ವಿರೋಧದ ಕಾರಣ, ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಚಾಂಪಿಯನ್ ರೀಫ್ಸ್ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಹಳೆಯ ಪಾರಂಪರಿಕ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಂಸದ ಮಲ್ಲೇಶಬಾಬು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೋರಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಶತಮಾನದ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ತನ್ನ ಅಸ್ವಿತ್ವ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260617-18-457281805</p>