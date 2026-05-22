ರಾಜ್ಯದ ಕೆರೆ ನೀರು ಆಂಧ್ರ ಪಾಲು

ಕೆಜಿಎಫ್: ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಕೆಂಜಾಗುಂಟೆ ಕೆರೆ ನೀರನ್ನು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ರೈತರು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಕೆರೆಯ ನೀರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಲ್ಲಿಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಹಶೀಲ್ದಾರರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಲ್ಲಿಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಂಜಾಗುಂಟೆ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಜಾನುವಾರುಗಳ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈಚೆಗೆ ನೆರೆಯ ಆಂಧ್ರದ ಕಾಳಂತಿಪ್ಪನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮೋಟಾರ್ ಬಳಸಿ, ಕೆರೆಯ ನೀರನ್ನು ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆರೆಯ ನೀರು ಬತ್ತಿ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರೆ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯವೆಸಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕೆರೆ ಕೋಡಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದವರು ನಾಶ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಡಿಯ ಎತ್ತರವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿ, ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಕೃತ್ಯ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರೂ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿವಾಸಿಗಳು ಅಲವತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹಾಗಾಗಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಎಚ್.ಜೆ.ಭರತ್, ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ವರದಿ ನೀಡುವಂತೆ ಕಂದಾಯ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>