<p>ಬೇತಮಂಗಲ: ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಭಾಗದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿಯೂಟ ತಯಾರಿಸಲು ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪಡೆಯಲು ಶಿಕ್ಷಕರು ಕಿ.ಮೀಟರ್ಗಟ್ಟಲೆ ಅಲೆಯುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕೆಜಿಎಫ್ ನಗರದ ಸರವಣ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ತಲುಪಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರೇ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಸಿಲಿಂಡರ್ ತರಲು ಓಡಾಡುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕೆಜಿಎಫ್ ಗಡಿಭಾಗದ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಕೆಜಿಎಫ್ ನಗರಕ್ಕೆ 20 ರಿಂದ 25 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರ ಕ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿಯೂಟ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ತಾವೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಅಲೆಯತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮೊದಲೆಲ್ಲಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯವರೇ ನೇರವಾಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ತಲುಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಶಾಲೆ ಬಳಿ ಬಾರದ, ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಸಿಲಿಂಡರ್ ತರಲು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಹೆಸರು ಹೇಳಲಿಚ್ಛಿಸದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚೆತ್ತು ಮೊದಲಿನಂತೆಯೇ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ತಲುಪಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260619-18-916082931</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>