ಮಾಸಾಶನಕ್ಕಾಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿಗೆ ವೃದ್ಧರು, ಅಂಗವಿಕಲರ ಅಲೆದಾಟ

<p><em>ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ</em></p>.<p>ಕೆಜಿಎಫ್: ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ನೀಡಲಾಗುವ ಮಾಸಾಶನದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನೂರಾರು ವಿಶೇಷ ಚೇತನರು, ವೃದ್ಧರು ಮತ್ತು ರೋಗಿಗಳು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿಗೆ ಅಲೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗದೆ, ಕೊಠಡಿಯಿಂದ ಕೊಠಡಿಗೆ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಯೋಜನೆಗಳ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಹಲವು ತಿಂಗಳಿಂದ ಮಾಸಾಶನ ಪಡೆಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಚೇರಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ವೇಳೆಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಯಾರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಅಹವಾಲನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಯದೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಅಲೆಯುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮಾಸಾಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಹೆಚ್ಚು ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಕಚೇರಿಗೆ ಅಲೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗಮನಿಸಿದರೂ ಯಾರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಿಸುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ದೂರಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈಚೆಗೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಜನಸ್ಪಂದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಶಾಸಕಿ ರೂಪಕಲಾ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ನೆರವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿ ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕಾಣುವಂತೆ ನಮೂದಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಸೂಚನೆ ಇನ್ನೂ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ.</p>.<p>ವೃದ್ಧರು, ರೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಚೇತನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ವೀಲ್ಚೇರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ನೆರವು ನೀಡುವ ಸ್ವಾಗತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯವೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ದೂರಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅಹವಾಲು ಆಲಿಸಲು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೂರು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಐದು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಸಮಯಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬರಬಾರದು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನೋಟಿಸ್ ಅಂಟಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಎಚ್.ಜೆ.ಭರತ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260617-18-1111430566</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>