ವೈರ್‌ ಕಳ್ಳತನ: ಇಬ್ಬರ ಬಂಧನ

ಕೆಜಿಎಫ್: ರೈತರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರ್ ಪಂಪ್ಗಳಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದ ವೈರ್ಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬೇತಮಂಗಲ ಪೊಲೀಸರು ಸೋಮವಾರ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜೀಡಮಾಕನಹಳ್ಳಿ ನಿವಾಸಿ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ (37), ಪಂತನಹಳ್ಳಿಯ ಬಾಬು (47) ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳು. ಇವರಿಂದ ಸುಮಾರು ₹80 ಸಾವಿರ ಮೌಲ್ಯದ ವೈರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ್ದ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಶ್ರೀನಿವಾಸಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಎಂಬುವರರು ಈಚೆಗೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ವೈರ್ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ದೂರಿನನ್ವಯ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೇತಮಂಗಲ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ರಂಗಶಾಮಯ್ಯ, ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕರ್ ತ್ಯಾಗರಾಜ್, ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ ಎನ್.ರಮೇಶ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಮಂಜುನಾಥ್ಗೌಡ, ಸೋಮಶೇಖರ ಪುಠಾಣಿ, ರವಿಕುಮಾರ್, ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಾಯಕ್ ಮತ್ತು ಸಂಪಂಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.