ಕೋಮುಲ್‌ ಅಕ್ರಮ: ತನಿಖೆ ಶುರು

ಕೋಲಾರ: ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ(ಕೋಮುಲ್) ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ₹512.46 ಕೋಟಿ ಅವ್ಯವಹಾರ ದೂರಿನ ಕುರಿತು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬುಧವಾರ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಶಾಖೆ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ಎಸ್.ಬಿ.ಲೋಕೇಶ್, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಶುಭಾ ಇಂಧೂದರ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಕಡತ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮೊದಲ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3ರವರೆಗೆ ದೂರುದಾರರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮೂರು ದಿನ ಅಂದರೆ ಏ. 24ವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಒಕ್ಕೂಟ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಂವಿಕೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಡೇರಿ, ಸೌರ ಘಟಕ, ಅವಿಭಜಿತ ಒಕ್ಕೂಟವಿದ್ದಾಗ (ಕೋಚಿಮುಲ್) ಚಿಂತಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಐಸ್ ಕ್ರೀಂ ಘಟಕ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ನಂದಿ ಕ್ರಾಸ್ ಬಳಿ 5 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೆಗಾ ಡೇರಿ ಯೋಜನೆಗಳ (ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ₹512.46 ಕೋಟಿ) ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಲೋಕಾಯುಕ್ತದಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>