ಕೋಮುಲ್‌ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ!

ಕೋಲಾರ: ಮಾಲೂರು ಶಾಸಕರೂ ಆಗಿರುವ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟದ (ಕೋಮುಲ್) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ವೈ.ನಂಜೇಗೌಡ ಹಾಗೂ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಶಾಸಕರೂ ಆಗಿರುವ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್.ಎನ್.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ನಡುವಿನ ವೈಮನಸ್ಯ ಮತ್ತೆ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ನಗರದ ಹೊರವಲಯದ ಬೆಳಗಾನಹಳ್ಳಿರುವ ಕೋಮುಲ್ ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಎನ್.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ಒಕ್ಕೂಟದ ನಿರ್ದೇಶಕರ ನಡುವೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಸಭೆಯಿಂದ ಅರ್ಧದಲ್ಲೇ ಹೊರನಡೆದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪುತ್ಥಳಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಬಂಧ ₹ 15 ಲಕ್ಷ ದೇಣಿಗೆ ಕೋರಿ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>₹ 15 ಲಕ್ಷ ಹೊರೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ₹ 10 ಲಕ್ಷ ಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಹಣ ಕೊಡುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಮುಂದೆ ಇತರರೂ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ, ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಾದ ಮುಂದಿಡಲಾಗಿದೆ. ₹ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಂಜೇಗೌಡ ಕೂಡ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಮನವೊಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ₹ 15 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹಟ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಹಣಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಮುಳಬಾಗಿಲಿನ ಕಾಡೇನಹಳ್ಳಿ ನಾಗರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಮಾಲೂರಿನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರಸ್ಪರ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಜಟಾಪಟಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕೂಟ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೀರಿ, ಆದರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪುತ್ಥಳಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ₹ 15 ಲಕ್ಷ ಕೊಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಹಣ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ, ಹಣ ಹೊಂದಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದು ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶದಿಂದಲೇ ಹೊರನಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ₹ 15 ಲಕ್ಷ ನೀಡಲು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಮುಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಜಯಸಿಂಹ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಕಾಡೇನಹಳ್ಳಿ ನಾಗರಾಜ್, ಕೆ.ಕೆ.ಮಂಜುನಾಥ್, ವಡಗೂರು ಡಿ.ವಿ.ಹರೀಶ್, ಎಂ.ಎನ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಚೆಲವನಹಳ್ಳಿ ನಾಗರಾಜ್, ಬಿ.ವಿ.ಸಾಮೇಗೌಡ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಕಾಂತಮ್ಮ, ಯೂನಸ್ ಷರೀಫ್ (ಷಂಶೀರ್), ಒಕ್ಕೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆ.ಎನ್.ಗೋಪಾಲಮೂರ್ತಿ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಾಗೇಶ್ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>