<p><strong>ಕೋಲಾರ</strong>: ಮಹಿಳೆಯರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಸಂಬಂಧ ಕೋಲಾರ ಬಸ್ ಡಿಪೊದಲ್ಲಿ 600ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಸ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಅಂಟಿಸಿದ್ದು, ಸ್ವಯಂ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ದುರ್ಗಾ ಇಂಡಿಯಾ ಫೌಂಡೇಷನ್ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿ ಪ್ರಿಯಾ ವರದರಾಜನ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಟಿಸಿ ಕಚೇರಿಯ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮಹಿಳೆಯರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ದುಡಿಯಬೇಕಾದರೆ ಹಲವು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಎಂಬುದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದರೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಸಮಸ್ಯೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರ ರಕ್ಷಣೆ ಸಂಬಂಧ ಬಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಅಂಟಿಸಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.<br /><br />ಟಾಟಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ನಿಹಾರಿಕಾ ಕೌಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ಟಾಟಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ದುಡಿದು ಕುಂಟುಂಬವನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಅಭದ್ರತೆ ಕಾಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಇಂದಿಗೂ ಮಹಿಳೆಯರು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಟಾಟಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಹಲವು ಕಡೆ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಟಾಟಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್ನಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೇಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕೋಲಾರ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಡಿಪೊ ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಎಲ್ಲರೂ ಕೈಜೋಡಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಾಹಕರು ಸಹ ಮಹಿಳೆಯರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಕೋಲಾರ ಘಟಕದಿಂದ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ್, ಕೆಜಿಎಫ್ ಘಟಕದಿಂದ ಶ್ರೀವಿತಾ.ಈ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಘಟಕದಿಂದ ಆರ್.ಎಸ್.ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಮಾಲೂರು ಘಟಕದಿಂದ ಆರ್.ವಿ.ಶಾಂತಮ್ಮ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ಘಟಕದಿಂದ ಸರಸ್ವತಮ್ಮ ಬಿ.ಎನ್, ವಿಭಾಗೀಯ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಿಂದ ಹುಸೇನಬೀ ಎಂ, ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಶಾಖೆಯಿಂದ ಶಿಲ್ಪ ಬಿ.ಮ್ಯಾಳಿ, ಶಿಸ್ತು ಶಾಖೆಯಿಂದ ಎಂ.ಎಸ್ ಸುಮಿತ್ರಾ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶಂಸನಾ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕರಾರಸಾ ನಿಗಮ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯ ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಗಣಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕಿ ಸುಧಾರಾಣಿ, ಇಟಿಸಿಎಂ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸ್ತ್ರೀ ರೋಗ ತಜ್ಞೆ ಡಾ.ಐಶ್ವರ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>