ಕುರುಬರ ಸಂಘದ ಜಟಾಪಟಿ; ತಿರುಗೇಟು

<p>ಕೋಲಾರ: ಜಿಲ್ಲಾ ಕುರುಬರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಯ್ಕೆ, ನೈಜ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಬೈಲಾ, ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತಂಬಳ್ಳಿ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಯರಾಂ (ಜೆ.ಕೆ) ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಭವನದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಉಪನಿಬಂಧಕರ (ಡಿಆರ್) ಆದೇಶದಂತೆ ಶೀಘ್ರವೇ ಸಂಘದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ಸಭೆ ಕರೆದು ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ, ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ತಂಬಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಸಭೆಗೆ ಬರಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಬೈಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ 21 ನಿರ್ದೇಶಕರಿದ್ದಾರೆ. 2024ರ ನ.30ರಂದು ತಂಬಳ್ಳಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ 2024ರ ಡಿ.15ರಂದು ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಮುನಿಯಪ್ಪ ಹೇಳಿದಂತೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂದು ನಡುವಳಿಕೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಮೂದು ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು.</p>.<p>ನಾನು ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಲ್ಲ, ಬೈಲಾ ಪ್ರಕಾರ ನೈಜ ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿ ಮಾಡಿರುವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಅವಧಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಮಾಡಲು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿರುವ ನಾನೇ ನೈಜ ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ಸಭೆ ಕರೆಯುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನನ್ನನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ತಂಬಳ್ಳಿ ನನಗೆ ಸಂಘದ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದರೂ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ನೈಜ 21 ಸದಸ್ಯರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನೂ ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನೂತನ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಕೂಡ ವರ್ಷದಿಂದ ಸಂಘದ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದರು.</p>.<p>ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ತಾವು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ ಹಾಗೂ ನನ್ನನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಪುಟಗಳನ್ನು ತಂಬಳ್ಳಿ ಹರಿದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸಭೆಯ ದಿನ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಪುಟದ ಫೋಟೊ ತೆಗೆದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಕೆಲ ನೈಜ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು ನೂತನ ಸಮಿತಿ ಮಾಡಿದಂತೆ ತೋರಿಸಿ ಸಂಘದ ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ ಡಿಆರ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೈಜ ಸದಸ್ಯನಾದ ನನ್ನ ಮತ್ತು ವೆಂಕಟರಾಮ್ ಹೆಸರು ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ನಾನು ತಕರಾರು ಅರ್ಜಿ ನೀಡಿ ತಡೆ ತಂದಿದ್ದೇನೆ. ಡಿಆರ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ನೂತನ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕುರುಬರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಬಂದಿರುವ ದೇಣಿಗೆ ದುರುಪಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ₹ 2 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>10 ಮಂದಿ ನೈಜ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು ಸಭೆ ಕರೆಯಲು ತಂಬಳ್ಳಿ ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಘೋಮುಖ ವ್ಯಾಘ್ರ, ವಿಷಕಾರಿ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಸಂಘವನ್ನು ಒಡೆಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ತಪ್ಪು, ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಕುತಂತ್ರಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂಘದ ಕನಕ ಭವನ ಹಾಗೂ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ₹ 6 ಲಕ್ಷ ದೇಣಿಗೆ ಚೆಕ್ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮೇಗೌಡ, ನಾಗರಾಜ್, ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಜಂಬಾಪುರ ವೆಂಕಟರಾಮ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಶಂಕರಣ್ಣ, ಅಂಚೆ ಅಶ್ವಥ್, ಕುರಿಗಳ ರಮೇಶ್, ಮುನಿಯಪ್ಪ, ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260606-18-1762633106</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>