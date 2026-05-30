‘ಕುರುಬರ ಸಂಘದ ನೈಜ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಲಿ’

ಕೋಲಾರ: ಜಿಲ್ಲಾ ಕುರುಬರ ಸಂಘದ ನೈಜ ಸದಸ್ಯರ ಸಭೆ ಕರೆದು ಯಾರೇ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರೂ ನಮ್ಮ ಸಮ್ಮತಿ ಇದೆ ಎಂದು ಸಂಘದ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತಂಬಳ್ಳಿ ಟಿ.ವಿ.ಮುನಿಯಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಭವನದಲ್ಲಿ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, '2024ರ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಂಗಾಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಜಯರಾಂ (ಜೆ.ಕೆ) ಅವಧಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ತಾವೇ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂದು ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಂಘದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಧುಸೂದನ್ ಕುಮಾರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆರೂ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ನೈಜ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಮತ್ತೆ ನನ್ನನ್ನೇ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಉಪನಿಬಂಧಕರ ಆದೇಶದಂತೆ ನಿಕಟ ಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಘದ ನೈಜ ಸದಸ್ಯರ ಸಭೆ ಕರೆದು ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮತ್ತು ಸಮಿತಿಯ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಉಪ ನಿಬಂಧಕರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಯಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಕರೆಯಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ತಾವು ಅಥವಾ ಜಯರಾಂ ಕರೆಯುವ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮತ್ತು ಸಮಿತಿಯ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿದರು.</p>.<p>ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಕೆ.ಎನ್.ಮಧುಸೂದನ್ ಕುಮಾರ್, ಸಿ.ಸೋಮಶೇಖರ್, ಎನ್.ಕೃಷ್ಣ ಮೂರ್ತಿ, ಕೆ.ಎಂ.ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ, ಅಶೋಕ್, ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ, ನಾಗರಾಜ್ (ಕೋಳಿ) ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>