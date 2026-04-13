ಕೆ.ಕುರುಪ್ಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಕುರುಬರ ದೊಡ್ಡದ್ಯಾವರ

ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆ.ಕುರುಪ್ಪಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬೀರೇಶ್ವರ, ಭತ್ತೇಶ್ವರ, ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ದೇವ ವೃಕ್ಷಗಳ ವನದಲ್ಲಿ ಕುರುಬರ ದೊಡ್ಡ ದ್ಯಾವರ ಭಾನುವಾರ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದಿಂದ ನಡೆಯಿತು.

ಪ್ರತಿ ಏಳು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಡೆಯುವ ಈ ದ್ಯಾವರದಲ್ಲಿ ಕುರುಬ ಸಮುದಾಯದ ಕೋಲಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ತುಮಕೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸಹಸ್ರಾರು ಮಂದಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ಜಾನಪದ ಕಲಾತಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಗಿದ ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಆರ್.ರಮೇಶ್ಕುಮಾರ್ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.

ದೇವಾಲಯ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ನಿವೃತ್ತ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ವಿ.ಶ್ರೀರಾಮಪ್ಪ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ನಡೆದಿದ್ದು, ಭಾನುವಾರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿತು.

ಉತ್ಸವಮೂರ್ತಿಗಳ ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಜಾನಪದ ಕಲಾತಂಡಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದವು. ಮಾರ್ಗದುದ್ದಕ್ಕೂ ನೇರಮುಡಿ ಸೇವೆಯೊಂದಿಗೆ ಶಿವಪೂಜೆ, ಗಂಗಾಪೂಜೆ, ಬಸವನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ಕುರುಬರ ಅತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದ ವೀರಕುಮಾರ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿ ಇಟ್ಟು ಒಡೆಯುವ ಪವಾಡ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.

ದೇವಾಲಯ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀರಾಮಪ್ಪ, ಕುರುಬರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತಂಬಳ್ಳಿ ಮುನಿಯಪ್ಪ, ಕೈಲಾಷ್, ಮುಖಂಡರಾದ ಅಂಚೆ ಅಶ್ವಥ್, ಗೋಪಾಲಪ್ಪ, ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ರಾಜಣ್ಣ, ಅಂಚೆ ವಿಜಯ್, ಮಂಜುನಾಥ್, ಯಶವಂತ್, ವಿಶ್ವನಾಥ್, ಪ್ರಭಾಕರ್, ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಜಯಂತಿ, ಸರೋಜ, ಸರಸ್ವತಿ, ಗಾಯತ್ರಿ, ಶೈಲಜ, ಲೇಖನಾ ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ