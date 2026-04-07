ಕ್ಯಾಸಂಬಳ್ಳಿ: ಸಂಭ್ರಮದ ಕರಗ

ಬೇತಮಂಗಲ: ಸಮೀಪದ ಕ್ಯಾಸಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಪುಷ್ಪ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕರಗ ಮಹೋತ್ಸವ ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ಜಾತ್ರೆಗೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಅವರಿಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಮನರಂಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕಲಾವಿದರಾದ ಬುಲೆಟ್ ಭಾಸ್ಕರ್, ನರೇಶ್, ಪೈಮ ಹಾಗೂ ಚಂಟಿ ತಂಡದವರಿಂದ ನಡೆದ ಹಾಸ್ಯ ನಟನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಜನರನ್ನು ನಗೆಗಡಲಲ್ಲಿ ತೇಲಿಸಿದವು.</p>.<p>ಸುಮಾರು 10 ಗಂಟೆ ನಂತರ ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಕರಗ ಹೊತ್ತು ಪೂಜಾರಿ ಹೊರಬಂದರು. ತಮಟೆ ಹಾಗೂ ನಾದಸ್ವರದ ಧ್ವನಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕರಗ ಪೂಜಾರಿ ನೃತ್ಯ ಭಕ್ತರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ರೋಮಾಂಚನಗೊಳಿಸಿತು.</p>.<p>ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯದಂತೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಕ್ಯಾಸಂಬಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಿಗಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಪ್ರಸನ್ನ ರೆಡ್ಡಿ, ವಿಕ್ಕಿ ರೆಡ್ಡಿ, ನಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರ, ಗಂಗಪ್ಪ, ಗೋಪಾಲ್, ಭರತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>