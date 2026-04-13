ಮದ್ದೇರಿ: ತಂಬಿಟ್ಟು ದೀಪೋತ್ಸವ

ವೇಮಗಲ್: ಮದ್ದೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಪ್ತ ಮಾತೃಕೆಯರ ಸಹಿತ ಗಂಗಾಭವಾನಿ ಮತ್ತು ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಾಲಯಗಳ ಪ್ರಥಮ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ವೈಭವದಿಂದ ನೆರವೇರಿತು.

ನೂತನ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ, ತಂಬಿಟ್ಟು ದೀಪೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಹೋಮ-ಹವನಗಳು ನಡೆದವು. ಭಕ್ತರು ಜಾತಿ-ಮತ-ಪಕ್ಷ ಬೇಧವಿಲ್ಲದೆ ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿ ಮೂಲಕ ಏಳು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿದರು.

ಮಹಿಳೆಯರು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಹಸಿ ತಂಬಿಟ್ಟು ದೀಪ ಬೆಳಗಿದರು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶಾಂತಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು.

ಎರಡು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಕ್ತರಿಗೆ ದಾಸೋಹ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260413-18-588102496