ಮಂಗಳವಾರ, 16 ಜೂನ್ 2026
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ಮಾಲೂರಲ್ಲಿ ₹ 300 ಕೋಟಿ ಭೂಅಕ್ರಮ: ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಮಂಜುನಾಥಗೌಡ ಆರೋಪ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 16 ಜೂನ್ 2026, 0:39 IST
Last Updated : 16 ಜೂನ್ 2026, 0:39 IST
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