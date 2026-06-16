ಮಾಲೂರಲ್ಲಿ ₹ 300 ಕೋಟಿ ಭೂಅಕ್ರಮ: ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಮಂಜುನಾಥಗೌಡ ಆರೋಪ

<p>ಕೋಲಾರ: ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೋಗಸ್ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಸುಮಾರು ₹ 300 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನು ಲೂಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಬಿಜೆಪಿಯ ಕೆ.ಎಸ್.ಮಂಜುನಾಥಗೌಡ ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಭವನದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಮಾಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಭೂಅಕ್ರಮ, ಭ್ರಷ್ಟಚಾರ ತಾಂಡವಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಅಕ್ರಮಗಳ ಕಿಂಗ್ಪಿನ್ ಯಾರು? ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಏಕೆ ಮುಖಪ್ರೇಕ್ಷಕರಾಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ನುಣುಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ವರ್ಷ ಎಳೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಗಲಕೋಟೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ದಾನವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದ 51 ಎಕರೆ ಹಾಗೂ ತೊರ್ನಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ 16 ಎಕರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋಗಸ್ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಲೂಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಸಕ ಕೆ.ವೈ.ನಂಜೇಗೌಡ ಏಕೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿಲ್ಲ? ಅಕ್ರಮ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಏಕೆ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದರು? ಮಾಲೂರು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ತಪ್ಪು ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾ ಮೇಲೂ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ, ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಏಕೆ ಲೂಟಿ ಏಕೆ ತಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>ತೊರ್ನಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಶಶಿ ಎನ್ನುವವರನ್ನು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಲು ಕಳಿಸಿದ್ದು ಯಾರೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಮೊದಲ ಆಡಿಯೊ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಬಿಡಿಸಿದ್ದು ಎನ್ನುವುದಾದರೆ, ಎರಡನೇ ವಿಡಿಯೊ ಯಾರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು? ಸದ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ನಾನೇ ಮತ್ತೊಂದು ಆಡಿಯೊ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ. ಈಗ 500 ಎಕರೆ ಬಿ1 ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಗರಣ ಹೊರಬರಲಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನಕಲಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ನಕಲಿ ದಾಖಲೆ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ. ಈ ಕೂಡಲೇ ಅಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನಿಗೆ ನಕಲಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏಕಾಂಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಾ, ದಾಖಲೆ ಹೊರತೆಗೆಯುತ್ತಾ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಂಜೇಗೌಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದರೆ ಏನರ್ಥ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕ್ರಿಮಿನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ರೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಅವರೇ ಹೋಗಿ ದೂರು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಮೂರನೇ ಅಂಶ ಯಾರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಾವೇ ಆಲೋಚಿಸಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಗಿಮ್ಮಿಕ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಶಾಸಕರ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ‘ಭೂಅಕ್ರಮ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ವೋಟು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ? ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಚಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ? ಒಮ್ಮೆ ಸದ್ದು ಮಾಡಿ ಬಾಯಿಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಕುಳಿತಲ್ಲಿಗೆ ಹಣ ಬಂದು ಬೀಳುತಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಾನು ಅಂಥವನು ಅಲ್ಲ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಗಲಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ್ದು 240 ಎಕರೆ ವಿಚಾರ. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಿದ್ದು, 140 ಎಕರೆ ದಾಖಲೆ ಇದ್ದು ಇನ್ನುಳಿದಿದ್ದಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲವಂತೆ. ನಾವು ಕೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿದ 51 ಎಕರೆ ಬಿಡಿ ಎಂದು. ಈಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತೊರ್ನಹಳ್ಳಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಟಿ ರಚಿಸಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ? ಇದರ ರಚನೆ ಹಿಂದೆ ಯಾರಿದ್ದರೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮಾಲೂರಿನ ಎಸ್ಎಫ್ಎಸ್ ಶಾಲೆ ಬಳಿ 12 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನ ಅಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ. ಬೋಗಸ್ ನಡೆದಿರುವ ನಾಚೋಹಳ್ಳಿ, ಹುಂಗೇನಹಳ್ಳಿ, ಶಿವಾರಪಟ್ಟಣ, ಚನ್ನಕಲ್, ದ್ಯಾವಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಜಮೀನಿಗೂ ಶಾಸಕರು ಅರ್ಜಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-18-2025338306</p>