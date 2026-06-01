ಆಭರಣದಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ

ಮಾಲೂರು: ನಗರದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂವಲರಿ ಅಂಗಡಿ ತೆರೆದು ಜನರನ್ನು ನಂಬಿಸಿ ₹8 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಹಣ ವಂಚಿಸಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಬುಂಡಾರಾವ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಕರವೇ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಭಾನುವಾರ ನಗರದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಕರವೇ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹಲವು ಮಂದಿ ಮಾಲೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆಭರಣದಂಗಡಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ನಗರದ ಜನರಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಚೀಟಿ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಒಡವೆ ಇಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಹಣ ನೀಡುವ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಂಬಿಕೆ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ನಂತರ ರಾತ್ರೋ ರಾತ್ರಿ ಹಣ, ಒಡವೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪರಾರಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಅದೇ ರೀತಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ರಾಮದೇವ್ ಜ್ಯೂವಲರಿ ಮಾಲೀಕ ಬುಂಡಾರಾವ್ ಅವರು 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಸೋಲಂಕ್ಕಿ ಅವರ ಜ್ಯೂವಲರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, 4 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸ್ವಂತ ಆಭರಣದಂಗಡಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಇತರೆ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಒಡವೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಾಗಿ ಜನರನ್ನು ನಂಬಿಸಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ ಒಡೆವೆ ಚೀಟಿ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ವಾಟ್ಸ್ಅಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಗೃಹಿಣಿಯರಿಗೆ ವಿವಿಧ ವಿನ್ಯಾಸದ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ 180ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಗೃಹಿಣಿಯರು ತಮ್ಮ ಬಳಿಯಿದ್ದ ಹಳೆ ಬಂಗಾರ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಮೇತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವಂಚಿಸಿ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಆಭರಣದಂಗಡಿ ಹಾಗೂ ಮನೆಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರು ತಲ್ಲಣಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ರಾಮದೇವ್ ಜ್ಯೂವಲರಿ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕರೆ ತಂದು ನೊಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು. ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಆಭರಣದಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>