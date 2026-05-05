ಕೆಸರುಗದ್ದೆ ಮಾಲೂರು ಸಂತೆ ಮೈದಾನ

<p>ಮಾಲೂರು: ನಗರದ ಮಾಲೂರು-ಕೋಲಾರ ರಸ್ತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಿರುವ ಸಂತೆ ಮೈದಾನ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದು, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಲು ವರ್ತಕರು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ರೈತರ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರ ಪಾಲಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಿದ್ದ ವಾರದ ಸಂತೆಗಳು ನೇಪಥ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಇರುವ ಸಂತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಮರೀಚಿಕೆಯಾಗಿವೆ.</p>.<p>ನಗರದ ಹನಮಂತನಗರದ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸಂತೆ ಮೈದಾನ ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿದ್ದು, ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಬರು ಬರುತ್ತಾ ಪತ್ರಿದಿನದ ಸಂತೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟಿದೆ. ಸಣ್ಣ ರೈತರಿಗೆ ತಾವು ಬೆಳೆದ ಸಣ್ಣಮಟ್ಟದ ತರಕಾರಿ, ಗೆಡ್ಡೆಗೆಣಸು ಹಾಗೂ ಸೊಪ್ಪು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಾಜಾ ತರಕಾರಿ, ಸೊಪ್ಪು ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರು ಖರೀದಿಗೆ ಮುಗಿ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ. ಮುಂಜಾನೆ 4 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ರೈತರು, ವರ್ತಕರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರು ನಲುಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಣ್ಣ ರೈತರಿಗೆ ವರದಾನವಾದ ಸಂತೆ: ಪಟ್ಟಣ ಸೇರಿದಂತೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 345 ಗ್ರಾಮಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ರೈತರು ಬೆಳೆಯುವ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ದೂರದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಸಣ್ಣ ರೈತರು ಬೆಳೆಯುವ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ತರಕಾರಿಗಳಾದ ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಬಿಟ್ರೋಟ್, ನವಕೋಲ್, ಬೀನ್ಸ್, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಟೊಮೊಟೊ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಅಥವಾ ಆಟೊ ಮುಖಾಂತರ ಪಟ್ಟಣದ ಸುದ್ದುಗುಂಟೆ ಆಂಜನೇಸ್ವಾಮಿ ದೇಗುಲದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸಂತೆಗೆ ತಂದು ವರ್ತಕರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ, ಜೇಬಿಗೆ ಹಣ ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಾಜಾ ತರಕಾರಿಯೂ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಕಾಟವಿಲ್ಲದೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೂ ತರಕಾರಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ: ಪ್ರತಿ ದಿನ ನಡೆಯುವ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮರೀಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಹಕರು, ವರ್ತಕರು ಹಾಗೂ ರೈತರು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಕಾಲಿಡಿಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ, ಕೆಸರಲ್ಲೇ ವರ್ತಕರು ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವ ಪರಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಅಂಗಡಿಗಳು ಪತ್ರಿ ದಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತವೆ. ಮಹಿಲಾ ವರ್ತಕರಿಗ ಶೌಚಾಲಯವಿಲ್ಲದೆ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಪುರಸಭೆಯಿಂದ ಕರ ವಸೂಲಿ ₹60 ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬುವುದು ವರ್ತಕರ ಆರೋಪವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ: ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇಲ್ಲದೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ತರಕಾರಿ ಖರೀದಿಗೆ ಮುಂದಾದಾಗ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲದೆ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ರಸ್ತೆಯ ಎರಡೂ ಕಡೆ ವರ್ತಕರು ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟುವಿನಲ್ಲಿ ತೊಡುಗುವುದರಿಂದ ಅಫಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿವೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260505-18-410735124</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>