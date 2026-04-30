ಮಾಲೂರು: ಮೈತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು: ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ

ಕೋಲಾರ: ಜೆಡಿಎಸ್ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾಲೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೆಲವರು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ರಾಜಕೀಯ ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಬಿಜೆಪಿ ಕೆ.ಎಸ್.ಮಂಜುನಾಥಗೌಡ, ಜೆಡಿಎಸ್ನ ಹೂಡಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ನಾನು ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕಾಲಾಯ ತಸ್ಮೈ ನಮಃ. ಅವರು ಎನ್ಡಿಎನಲ್ಲೇ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಥವರೆಲ್ಲಾ ರಾಜಕೀಯ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು' ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಹಿಂದೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಅಡ್ಡ ಮಾತದಾನ ಮಾಡಿದರು. ನಾನು ಕೂಡ ಹಣ ಪಡೆದು ಹೋಗಬಹುದಿತ್ತು. ಅಂಥ ಜಾಯಮಾನ ನನ್ನದಲ್ಲ. ಕುಮಾರಣ್ಣ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಗೌರವವಿದೆ. ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಬಯಸುವವರಲ್ಲ ಅವರು ಏನೇ ಹೇಳಿದರೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಾತನಾಡಲ್ಲ; ಕೆಲವರು ಮಾತನಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜೆಡಿಎಸ್ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಶ್ರಮ ಹಾಕಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಗೆದ್ದವರು ಆಮೇಲೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಏನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿಯ ಸೀಟನ್ನು ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟೆವು ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಾಲೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇವಲ 250 ವೋಟುಗಳಿಂದ ಪರಾಭವಗೊಂಡೆ. ಇಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ರೀತಿಯ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದರು.</p>.<p>ಹೊರಗಿನ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಶಕ್ತಿಗಳು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಶಾಸಕ ಕೆ.ವೈ.ನಂಜೇಗೌಡರ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, 'ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ನವರು ಕಾಸು ಹಾಕಿ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇವರು ಹಾಗೆಯೇ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗೋಮಾಳ ಗುಳುಂ, ಝೀರೋ ಬಿನ್ ಝೀರೋ ಗುಳುಂ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಕೋಮುಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>