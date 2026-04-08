ದೇವಾಲಯ ಮತ್ತೆ ಮುಜರಾಯಿ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ

ಮಾಲೂರು: ಹತ್ತಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಖಾಸಗಿಯವರ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿದ್ದ ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದ ನಗರದ ಗಾಂಧಿ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿಯಿರುವ ಪಟಾಲಮ್ಮ ಮತ್ತು ಮುತ್ಯಾಲಮ್ಮ ದೇವಾಲಯ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಪುನಃ ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ದೂರಿನ ಅನ್ವಯ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಎಂ.ವಿ. ರೂಪ ಸೋಮವಾರ ಪಟಾಲಮ್ಮ ಮತ್ತು ಮುತ್ಯಾಲಮ್ಮ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ದೇವಾಲಯದ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಹಾರಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದರು.

ದೇವಾಲಯ ಆಡಳಿತ, ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ 4.8 ಎಕರೆ ಜಾಗ, ₹ 25 ಲಕ್ಷ ನಗದನ್ನು ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ ವಶಕ್ಕೆ ನೀಡಲು ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬುಧವಾರ (ಏ.8) ಜಾತ್ರೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ದೇವಾಲಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮನರಂಜನಾ ಆಟಿಕೆಗಳ ಅಮ್ಯೂಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಕ್ ತೆರೆಯಲು ಜಾಗವನ್ನು ₹22 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜು ಹಾಕಲಾಯಿತು.

ಕೂಡಲೇ ದೇವಾಲಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಅಂಗಡಿ, ಮನೆಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.

ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿಗೆ ಕುಡಿವ ನೀರು, ಶೌಚಾಲಯ, ಆರೋಗ್ಯ, ಸಮರ್ಪಕ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಆರ್.ಐ.ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್, ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ರಾಹುಲ್, ಮಧುಸೂದನ್, ಶಿವಕುಮಾರ್, ಅನಿತಾ ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260408-18-1120663372