ಮಾವಿಗೆ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಮನವಿ

<p>ಕೋಲಾರ: ಮಾವಿಗೆ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರದ ಶ್ರೀಭೈರವೇಶ್ವರ ಮಾವು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘವು ಶುಕ್ರವಾರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಎಂ.ಆರ್ ರವಿ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿತು.</p>.<p>ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಸೀತಾರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೇರಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾವು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ರೈತರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಟನ್ ಮಾವು ಬೆಳೆಯಲು ₹ 10 ಸಾವಿರ ಖರ್ಚು ಬರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಟನ್ಗೆ ₹ 4 ಸಾವಿರವನ್ನು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ನಿಗದಿ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಮಾವು ಕೊಯ್ದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ₹ 5 ಸಾವಿರ ಖರ್ಚು ಬರುತ್ತದೆ. ಎಷ್ಟೋ ರೈತರು ಮಾವಿನ ಕಾಯಿ ಕೀಳದೇ ತೋಟದಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಟನ್ ಮಾವಿನ ಕಾಯಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹ 10 ಸಾವಿರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿದರು.</p>.<p>ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಂ.ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಎಂ.ಬೈರೇಗೌಡ, ಕೆ.ಎಚ್.ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್, ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್, ವಿ.ಚೌಡರೆಡ್ಡಿ, ಜಯರಾಮರೆಡ್ಡಿ, ದೊಡ್ಡನಂಜಪ್ಪ, ಕೆ.ಟಿ ಜಯಣ್ಣ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260613-18-756781363</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>