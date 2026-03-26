ಮಾವು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ತರಬೇತಿ

ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ: ಮಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರ ಹೊಗಳಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾವು ಬೆಳೆ ರೋಗ ಹಾಗೂ ಕೊಯ್ಲೋತ್ತರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು ಮಾವು ಬೆಳಗಾರರಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ಬುಧವಾರ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ನಡೆಯಿತು.

ಈ ವೇಳೆ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಆಂಜನೇಯ ರೆಡ್ಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಾವಿನ ಹೂವು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವುದು, ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಔಷಧಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ ರೋಗದಿಂದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ರೈತರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ವಿಜ್ಞಾನಿ ಧರ್ಮರಾವ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಾವಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಟಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ರಫ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಮಾಹಿತಿ ಮಾಡಿದರು.

ವಿಜ್ಞಾನಿ ಲಾವಣ್ಯ, ಅಸ್ಮ ನಾಜ್, ರೈತರು ಇತರರು ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ