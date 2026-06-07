ಮಾವಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಗೆ ಒತ್ತಾಯ

<p>ಕೋಲಾರ: ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತದಿಂದ ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದು, ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ (ಎಂಎಸ್ಪಿ) ನೀಡಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಜನಪರ ವೇದಿಕೆಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಎಸ್.ಎಂ.ಮಂಗಳಾ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತ ಹಾಗೂ ಮಾವಿನ ಪಲ್ಪ (ತಿರುಳು) ರಫ್ತು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವ ಸಂಬಂಧ ತುರ್ತು ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು, ನೇರ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆಯಬೇಕು. ಕೆ.ಜಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹ 10 ಮತ್ತು ಮಾವು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹5 ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲು ಮಾವಿನ ತಿರುಳನ್ನು ದೇಶಿ ಪಾನೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಬಳಸುವಂತೆ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಇಲಾಖೆಯ ಮೂಲಕ ಆದೇಶಿಸಬೇಕು. ರಫ್ತು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಅಂಗನವಾಡಿ ಹಾಗೂ ಶಾಲೆಗಳ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟಕ್ಕೆ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬದಲಿಗೆ ಚಾಕೋಲೇಟ್, ಬಾರ್, ರಸ, ಹೋಳುಗಳಂಥ ಮಾವಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.ಮಾವು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳ ನಷ್ಟ ತಡೆಯಲು ವಿದ್ಯುತ್ ಶುಲ್ಕ ಮನ್ನಾ ಮತ್ತು ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಯೂರೋಪ್ಗೆ ರಫ್ತು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸಿಡಿ ದರದ ಪರ್ಯಾಯ ವಾಯು ಅಥವಾ ಕಡಲ ಮಾರ್ಗ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಾವಿರಾರು ರೈತರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಜೀವನೋಪಾಯದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ತಕ್ಷಣವೇ ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಉನ್ನತ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಘೋಷಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ವೇದಿಕೆಯ ಕೆ.ಪಿ.ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ, ವಿ.ರಮೇಶ್ ಬಾಬು, ಗೂಳಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ನಾಗರಾಜ್, ಬಂಗವಾದಿ ನಾಗರಾಜು ಮತ್ತು ನವೀನ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-18-386654281</p>