ತಾಯಿ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಇಳಿಕೆ, ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ‘RRR’ ಮಾದರಿ

ಕೋಲಾರ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸವಪೂರ್ವ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸವ ನಂತರದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ತಗ್ಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಕೈಗೊಂಡ 'ಆರ್ಆರ್ಆರ್ ಮಾದರಿ' ವಿನೂತನ ಕ್ರಮ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. 

2023–24ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶೇ 50ರಷ್ಟಿದ್ದ ತಾಯಿ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಈಗ ಶೇ 23ಕ್ಕೆ ತಗ್ಗಿದೆ. ಕೆಲ ನಿಮಿಷ ತಡವಾಗಿದ್ದರೂ ಜೀವಹಾನಿ ಸಾಧ್ಯತೆಯಾಗುವಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಜೀವ ಉಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಸವಪೂರ್ವ, ನಂತರದ ಅವಧಿ ಯಲ್ಲಿ ತಾಯಂದಿರ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ (ಪ್ರತಿ ಲಕ್ಷ ಜೀವಂತ ಜನನಗಳಿಗೆ)ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶೇ 97ರಷ್ಟಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶೇ 68ರಷ್ಟಿದೆ.

ಏನಿದು ತ್ರಿಬಲ್ ಆರ್?: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮರಣಪ್ರಮಾಣ ತಗ್ಗಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಎಂ.ಆರ್.ರವಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ 'ಆರ್ಆರ್ಆರ್ ಮಾದರಿ' ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಗರ್ಭಿಣಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪುನರ್ ಪರಿಶೀಲನೆ (ಆರ್1–ರಿಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕ್), ವಿಳಂಬ ತಗ್ಗಿಸುವುದು (ಆರ್2–ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಡಿಲೇ), ತ್ವರಿತಗತಿಯ ಸ್ಪಂದನೆ (ಆರ್3–ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ಲಿ) ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ತಾಯಿ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ತಗ್ಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

2023–24ರಲ್ಲಿ 9 ಹಾಗೂ 2024–25ರಲ್ಲಿ 8 ತಾಯಂದಿರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆರ್ಆರ್ಆರ್ ಮಾದರಿ ಜಾರಿಯ ನಂತರ 2025–26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಾಲ್ವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಹಿಂದೆ ಹೆರಿಗೆ ವೇಳೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ತಾಯಿ ಮರಣ ಪ್ರಕರಣಗಳ 'ಡೆತ್ ಆಡಿಟ್' ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಹೇಗೆ?: ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ (ಆರ್1) ಹೆರಿಗೆಗೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಯಾತ್ಮಕ ಗರ್ಭಿಣಿ ಯರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಅಂಥವರನ್ನು ನಿಯಮಿತ ವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವರು. ಹೆರಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯ ಕಡತ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ (ಆರ್2) ಹೆರಿಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗ ದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾಲವಿಳಂಬ ಮಾಡದೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮೂರನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ (ಆರ್3) ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು ಗರ್ಭಿಣಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬಗ್ಗೆ ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಡಿಂಕ್ ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಸಮೂಹದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಡಿಂಕ್ (ಡಿಜಿಟಲ್ ನರ್ವ್ ಸೆಂಟರ್) ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ಗರ್ಭಿಣಿಯರ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

'ತಾಯಿ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ತಗ್ಗಿಸಲು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ನಾವು ಆರ್ಆರ್ಆರ್ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಪ್ರಮಾಣ ತಗ್ಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿ, ಯಶಸ್ವಿಯೂ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. 24 ತಾಸು ನಿಗಾ, ಪರಸ್ಪರ ಸಂವಹನ, ಗರ್ಭಿಣಿ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ, ಹಿಂದಿನ ಹೆರಿಗೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕರಣದ ಫಾಲೋ ಅ