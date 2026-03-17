ಮಂಗಳವಾರ, 17 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕಾ ಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ: ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ

ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಣಿತ ಕಲಿಕಾ ಆಂದೋಲನ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆದ ಶಾಲಾ ಮಟ್ಟದ ಗಣಿತ ಸ್ಪರ್ಧೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 17 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 5:58 IST
Last Updated : 17 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 5:58 IST
4, 5 ಹಾಗೂ 6ನೇ ತರಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ | 286 ಶಾಲೆಗಳ 8,595 ಮಕ್ಕಳು ಭಾಗಿ | ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಅಕ್ಷರ ಫೌಂಡೇಷನ್‌ನಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ‌ಮಾಡಿದರೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದಂತೆ. ಗಣಿತ ಅಲ್ಲದೇ ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ಕಲಿಕಾ ‌ಮಟ್ಟದ‌ ಪರಿಶೀಲನೆಯೂ ಅಗತ್ಯವಿದೆ
ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಡಯಟ್‌ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ
