ಶಾಲಾ ಬಿಸಿಯೂಟ ಯೋಜನೆಗೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬಿಸಿ, ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸವಾಲು

<p><em>ಎಸ್ ಎಂ ಅಮರ್</em></p>.<p>ವೇಮಗಲ್: ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಬಿಸಿಯೂಟ ಯೋಜನೆಗೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟಿದ್ದು, ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮೀಣ ಹಾಗೂ ಬಡ ಮಕ್ಕಳ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ನಿವಾರಣೆ, ಶಾಲಾ ದಾಖಲಾತಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿಯೂಟ ಯೋಜನೆಯು ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಹಳಿ ತಪ್ಪುವ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಅನುದಾನದ ದರಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಬೆಲೆಗೂ ಅಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಈ ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸಲು ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪ್ರತಿದಿನ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜೇಬಿನಿಂದ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಯೂಟ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಸ್ತುತ 411 ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 15,878 ಮಕ್ಕಳು ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಸರ್ಕಾರ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿರುವ ದರದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆಗೆ ₹103.50, ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ₹160 ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ₹140, ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ₹180ರ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಕೋಳಿಮೊಟ್ಟೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ₹6 ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಸಗಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ₹7.50ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ದರಕ್ಕೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕೃತ ನಿಯಮಾವಳಿ ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ಸೂಚಿತ ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶನಿವಾರದವರೆಗೆ ನಿತ್ಯವೂ ವಿಭಿನ್ನ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಡಿಸಬೇಕಿದೆ. ನಿಗದಿತ ಮೆನು ತಯಾರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ವೆಚ್ಚ ಅತ್ಯಲ್ಪ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಮಗುವಿಗೆ ತರಕಾರಿ, ಉಪ್ಪು, ಸಾಂಬಾರು ಪದಾರ್ಥ, ಬೇಳೆ, ಎಣ್ಣೆ ಹಾಗೂ ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚ ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ಕೇವಲ ₹6.78 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮಗುವಿಗೆ ₹10.17 ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹಣದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಹಾರ ಒದಗಿಸುವುದು ಶಿಕ್ಷಕರ ಮೇಲಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಸಿ ಸಾಮಗ್ರಿ ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದ್ದರೂ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಅನುದಾನದ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೂ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ, ಬೇಳೆ ಸರಬರಾಜಾಗದೆ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹಣದಿಂದ ಬಿಸಿಯೂಟಕ್ಕೆ ದಿನಸಿ ತರುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ತಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್ಚೆತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಯೋಜನೆಗೆ ನೀಡುವ ನಗದು ವೆಚ್ಚದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ತರಕಾರಿ ಹಾಗೂ ದಿನಸಿ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಮಿತಿಯನ್ನು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ, ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಕರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-18-332931048</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>