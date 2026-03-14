ಕೋಲಾರದ ಎರಡು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂತು ಹೊಸ ರೂಪ

ಕೋಲಾರ: ಬಿಸಿಲು, ಮಳೆ, ದೂಳು, ಕೆಸರು, ಬಿಡಾಡಿ ದನಗಳ ಓಡಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಿತ್ಯ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ತರಕಾರಿ, ಹೂವು, ಹಣ್ಣು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಸುಸಜ್ಜಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.

ಹೊಸ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಪಕ್ಕದ ಸಂತೆ ಮೈದಾನ ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡಪೇಟೆಯ ಆಚಾರಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಸೌಲಭ್ಯದ ಆಧುನಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಲೆ ಎತ್ತಲಿವೆ.

ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಗೌರವಯುತ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಎಂ.ಆರ್.ರವಿ ಅವರು ಶಾಸಕ ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆಯಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆ ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂತೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆಯ ₹ 1.5 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಡಿಪಿಆರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 107 ಮಳಿಗೆಗಳು ತಲೆ ಎತ್ತಲಿವೆ. ಎರಡೂ ಬದಿ ಕಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಚಾವಣಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪುರುಷರು ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೈಟೆಕ್ ಶೌಚಾಲಯ, ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂರು ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರ ಇರಲಿವೆ. ಹೂವು, ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಇರುತ್ತಾರೆ .

ಇಲ್ಲಿಯೇ ಸುಮಾರು 83 ಮಂದಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಮೊದಲಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ ಸುಮಾರು 30 ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಂತೆ ಮೈದಾನ ಬಳಿ ಒತ್ತುವರಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವಂತೆ ಶಾಸಕ ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆಚಾರಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆಯ ₹ 80 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಆಧುನಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 87 ಮಳಿಗೆ ಇರಲಿದ್ದು, ಕಟ್ಟೆ, ಚಾವಣಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 76 ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿ, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, 11 ಹೂವು ಮಾರುವವರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿದೆ. ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ಈಗಾಗಲೇ ಇವೆ.

ದೊಡ್ಡಪೇಟೆಯಿಂದ ಆಚಾರಿ ಬೀದಿಗೆ ಹೋಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಪಾದಚಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಎಂ.ಜಿ.ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವವರನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಕಡೆ ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿ, ಹೂವು ಸಿಗುವಂತಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಾದರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿಯ ಸಂತೆ ಮೈದಾನ ಹಾಗೂ ಆಚಾರಿ ಬೀದಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇನೆ. ಮಾದರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುವುದು. ಇಲ್ಲಿ ಹೂವು ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಮಳಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ ಆರರಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಬೇಕು ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಶಾಸಕ

ಗೌರವಯುತ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಗೌರವಯುತ ಸ್ಥಾನ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಈಗಾಗಲೇ ಬೀದಿಬದಿ ತಿನಿಸು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಾಲೇಜು ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ಫುಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಎರಡು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತ