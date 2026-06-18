ಕೊಲಿಮಿಕುಂಟೆ ಕುಂಟೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರ ಆಗ್ರಹ

<p>ಮುಳಬಾಗಿಲು: ನಗರದ ಕೊಲಿಮಿಕುಂಟೆ ಕುಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಬಗೆಯ ಗಿಡಗಂಟಿ ಹಾಗೂ ಪಾಚಿ ಮತ್ತಿತರ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಬೆಳೆದಿದ್ದು, ನೀರು ಹಸಿರಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕುಂಟೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಗರದಿಂದ ಕೆ.ಬೈಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 75ಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಹಾಗೂ ಶಿವಕೇಶವ ನಗರ ಉದ್ಭವ ಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕೊಲಿಮಿಕುಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸುತ್ತಲೂ ಹಲವು ಗಿಡ, ಗಂಟೆ ಬೆಳದಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಕುಂಟೆಯ ತುಂಬಾ ನೀರಿನ ಬದಲಾಗಿ ತ್ಯಾಜ್ಯವೇ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕುಂಟೆ ಸುತ್ತಲೂ ಜನ, ಜಾನುವಾರುಗಳು ಕಾಲಿಡಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕುಂಟೆಯನ್ನು ಸ್ಥಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕುಂಟೆಯನ್ನು ಶೀಘ್ರ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ನಗರಸಭೆ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರತಿಭಾ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260618-18-39930406</p>