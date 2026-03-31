ಮಹಾವೀರ ಜಯಂತಿ: ಮಾಂಸ ಮಾರಾಟ

ಮುಳಬಾಗಿಲು: ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಪ್ರತಿಪಾದಕ ಮಹಾವೀರ ಜಯಂತಿಯಂದು ಮಾಂಸಾಹಾರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಾರದೆಂಬ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶವಿದ್ದರೂ, ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಂಗಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಂಸಹಾರ ಅಂಗಡಿಗಳು ಎಂದಿನಂತೆ ತೆರೆದಿದ್ದು ಚಿಕನ್ ಹಾಗೂ ಮಟನ್ ಮಾರಾಟ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ವರ್ಧಮಾನ ಮಹಾವೀರ ಮತ್ತು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಅಹಿಂಸಾ ತತ್ವದ ಪ್ರತಿಪಾದಕರಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈ ಇಬ್ಬರ ಜಯಂತಿಯಂದು ಮಾಂಸ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಂಸದಂಗಡಿಗಳು ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಜೈನ ಧರ್ಮದ ತತ್ವಗಳಂತೆ ಯಾವುದೇ ವಿಧದ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಹಿಂಸೆ ಮಾಡುವುದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕಟಾವು ಮಾಡುವುದಾಗಲಿ ನಿಷೇಧ. ಮಹಾವೀರ ಜಯಂತಿಯಂದು ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಬಾರದೆಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶವಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ ಮಾಂಸ ಮಾರಾಟ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಈ ಆದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅರಿವಿ ಮೂಡಿಸದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮಾಂಸ ಮಾರಾಟ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಮಾಂಸಹಾರದ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ತೆರೆದಿದ್ದವು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಎನ್.ಎಂ.ಬಾಬು ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಮಾಂಸಹಾರ ಮಾರಾಟ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಂಸೆ ಕುರಿತು ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಆದೇಶ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>