ಸಿಇಟಿ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಧನ್ಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಕೆ

<p>ಮುಳಬಾಗಿಲು: ನಗರದ ಅಮರಜ್ಯೋತಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಿಇಟಿ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎಸ್.ಧನ್ಯಾ 123ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಎಸ್. ಎಚ್.ವಿಶಾಲ್ 2768 ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, ವಿ.ಮನೀತ್ ಕುಮಾರ್ 3081ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, ಆರ್.ನಯನ್ ಕುಮಾರ್ 5132 ರ್ಯಾಂಕ್, ಬಿ.ಎನ್ ಯಶ್ವಂತ್ 11447 ರ್ಯಾಂಕ್, ಆಯಿಷ ಷರೀವ್ ಆರ್.11636ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, ಎಂ.ಜಿ.ಜಶ್ವಂತ್ 12924 ರ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಗೂ ಎಂ.ಹಿಮ ಬಿಂದು 13435 ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಾಡೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆ.ಎನ್.ನಾಗರಾಜ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಸತ್ಯಮಯ್ಯ, ಜಗದೀಶ್ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260609-18-901674377</p>