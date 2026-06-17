ಮುಳಬಾಗಿಲು ಆವಣಿ ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಸದ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ

<p><em>ಕೆ.ತ್ಯಾಗರಾಜ್ ಕೊತ್ತೂರು</em></p>.<p>ಮುಳಬಾಗಿಲು: ಕಸದ ರಾಶಿ, ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿರುವ ಶೌಚಾಲಯ ಸಲಕರಣೆ, ಪುಡಿಯಾಗಿರುವ ಕಿಟಕಿಯ ಗಾಜಿನ ಚೂರು, ನಾನಾ ಬಗೆಯ ಜೀವ ಜಂತುಗಳ ಗಲೀಜು, ಜೋತು ಬಿದ್ದಿರುವ ಫ್ಯಾನ್ ...</p>.<p>ಇದು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣ ಆವಣಿ ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಸದ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆವಣಿಯಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯವಿದೆ. ರಾಮಾಯಣದ ಸೀತೆ ವನವಾಸ ಮಾಡಿದ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಆಶ್ರಮ ಇರುವ, ಲವಕುಶರು ಅಶ್ವಮೇಧ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತಿತರರ ಪೌರಾಣಿಕ ಹಿನ್ನಲೆಯುಳ್ಳ ಆವಣಿಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನೂರಾರು ಮಂದಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆವಣಿ ಸೀತಮ್ಮನ ಬೆಟ್ಟದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಜರಾಯಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬೆಟ್ಟದ ಅಡಿಯ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಬಳಿಯಲ್ಲೇ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 15 ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಸ ಭೂತ ಬಂಗಲೆಯಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಶೌಚಾಲಯ, ತಣ್ಣೀರು, ಬಿಸಿ ನೀರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಆರಾಮದಾಯಕ ಹಾಸಿಗೆ, ಫ್ಯಾನ್, ವಿದ್ಯುತ್ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದುವರೆಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಟ್ಟಡ ಹಾಗೂ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು ಗಮನ ಹರಿಸದ ಪರಿಣಾಮ ಕಟ್ಟಡದ ಸುತ್ತಲೂ ಗಿಡಗಂಟಿ ಬೆಳೆದು ವಿಷಜಂತುಗಳ ಅವಾಸ ತಾಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕಟ್ಟಡದ ಹೊರಭಾಗ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಗಾಳಿ ಮಳೆಗೆ ಗೋಡೆಗಳ ಬಣ್ಣವೇ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಟ್ಟಡದ ಒಳಗೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಹಗಲಲ್ಲೇ ಕಾಲಿಡಲೂ ಹೆದರುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಸದ ಒಂದು ದಿನದ ಬಾಡಿಗೆ ₹3 ಸಾವಿರ. ಆದರೆ, ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇಲ್ಲದ ಪರಿಣಾಮ ಬಾಡಿಗೆಗಾಗಿ ಯಾರೂ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಟ್ಟಡದ ಗಾಜಿನ ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ಪುಂಡ ಪೋಕರಿಗಳು ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ನಾಶ ಪಡಿಸಿದ್ದರೆ, ಶೌಚಾಲಯ ಸಾಧನ ಸಲಕರಣೆಗಳು ಬಳಸದೆಯೇ ಹಾಳಾಗಿವೆ. ಕಟ್ಟಡದ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಗೂ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಕಸ ರಾಶಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ದುರ್ವಾಸನೆ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಸ್ವಚ್ಛಗಾರರನ್ನು ನೇಮಿಸಿದರೆ ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಸವನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಒತ್ತಾಯವಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260617-18-281877915</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>