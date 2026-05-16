ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿಯಾದ ಹೊಸಕೆರೆ

<p>ಮುಳಬಾಗಿಲು: ನಗರದ ಕುರುಬರಪೇಟೆ ಹಾಗೂ ಅಗ್ರಹಾರ ಬಡಾವಣೆ ಮಧ್ಯೆದಲ್ಲಿರುವ ಹೊಸಕೆರೆ ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಕೆರೆಯ ನೀರಿಗೆ ನಗರದ ನಾನಾ ಬಗೆಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸೇರುತ್ತಾ ವಿಷದ ಒಡಲಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ನಗರದ ಕುರುಬರ ಪೇಟೆ ಹಾಗೂ ಅಗ್ರಹಾರ ಬಡಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಿರುವ ಹಾಗೂ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಹೊಸಕೆರೆ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಒಡಲಾಗಿದೆ. ಚಿಕನ್ ಮತ್ತು ಮಟನ್ ಅಂಗಡಿಗಳಿಂದ ಹೋಗುವ ತ್ಯಾಜ್ಯ, ಕೆಲವು ಮನೆಗಳ ಶೌಚಾಲಯದ ಬಳಕೆ ನೀರು, ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ತ್ಯಾಜ್ಯ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವಾಸಿಗಳು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತಿತರರ ತ್ಯಾಜ್ಯ, ಕಸ ಕಡ್ಡಿ ಹೀಗೆ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಬಗೆಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಕೆರೆ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದು, ಕೆರೆಯ ನೀರಿನ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕನ್ನು ಗಂಗರು, ಹೊಯ್ಸಳರು ಮತ್ತಿತರರ ರಾಜ ವಂಶಗಳು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸುತ್ತಲಿನ ಕೋಟೆಯಿದೆ. ಮೂರನೇ ಕೋಟೆಯ ಬಳಿ (ಬೆಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲಿನ) ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸೈನಿಕರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ದಿನ ನಿತ್ಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಕೆರೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ಕೆರೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಕೊಳೆತು ದುರ್ನಾತ ಬೀರುತ್ತಿರುವುದು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ.</p>.<p>ನೂರಾರು ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಕೆರೆ ಈಗ ಕೆಲವೇ ಎಕರೆಗಳಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕುಂಟೆಯಂತೆ ನೋಡುಗರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಕೆರೆ ತನ್ನ ಮೂಲ ರೂಪವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡು ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ. ಕೆರೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಜನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕೆರೆಯ ಕುರಿತು ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕಸಕಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ತ್ಯಾಜ್ಯ: ಕೆರೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಕೆಲವು ಚಿಕನ್, ಮಟನ್ ಅಂಗಡಿ, ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿನ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ತಂದು ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆರೆ ನೀರನ್ನೂ ಮುಟ್ಟಲೂ ಆಗದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕೆರೆ ಸುತ್ತಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮೂಗು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಸಂಚರಿಸಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಾರದೆಂದು ನಗರಸಭೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ದಂಡ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಬಿಸಾಡಿರುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನೀರಿನ ಹೊದಿಕೆಯಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಡಲೂ ಆಗದ ಸ್ಥಿತಿ: ಕೆರೆಯ ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆಲವರು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಕಸಕಡ್ಡಿ ಮತ್ತಿತರರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಂದು ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಡಲೂ ಆಗದಂತಹ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ನಾನಾ ಬಗೆಯ ಮುಳ್ಳಿನ ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದ್ದು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರೂ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಜನ ಸಂಚರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p>ಇನ್ನು ಕೆರೆಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಬಗೆಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮಿಶ್ರಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹುಳು ಹುಪ್ಪಟೆಗಳು ತೇಲುತ್ತಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕೆರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಕಸ ಹಾಗೂ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಅಡ್ಡೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260516-18-432288576</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>