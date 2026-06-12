ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಷ್ಟೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ ನೇತಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

<p>ಬೇತಮಂಗಲ: ವೆಂಗಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮುಷ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನ ನಡೆದ ನೇತಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಬುಧವಾರ ತೆರೆಕಂಡಿತು.</p>.<p>ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ 18 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು.</p>.<p>ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ₹20 ಸಾವಿರ ನಗದು ಹಾಗೂ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಮುಷ್ಟೂರು ತಂಡ ತನ್ನ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪದಕಷ್ಟಿ ತಂಡ ₹10 ಸಾವಿರ ನಗದು ಮತ್ತು ಟ್ರೋಫಿ ಪಡೆಯಿತು. ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಜಾಲಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕಮ್ಮಸಂದ್ರ ತಂಡ ₹5 ಸಾವಿರ ನಗದು ಹಾಗೂ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತು.</p>.<p>ವಿ.ಮೋಹನ್ ಕೃಷ್ಣ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಯ್ಯ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ, ರಘುಪತಿ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಶಿವಕುಮಾರ್, ದೇವರಾಜ್, ಸುಬ್ರಮಣಿ, ಮಧು, ಬಾಲಾಜಿ, ಅನಿಲ್, ಸುನಿಲ್, ಅಣ್ಣಯ್ಯ, ಮೃತ್ಯುಂಜಯ, ಪ್ರಶಾಂತ್, ಮಂಜುನಾಥ್, ಚಂದ್ರ, ಗೌರಿ ಶಂಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ, ನವೀನ್, ಪ್ರವೀಣ್, ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260612-18-246093424</p>