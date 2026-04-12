ನರಸಾಪುರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಹೂವಿನ ಕರಗ

ಕೋಲಾರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನರಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ವಹ್ನಿಕುಲ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಧರ್ಮರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ದ್ರೌಪದಮ್ಮನವರ 95ನೇ ಕರಗ ಶಕ್ತ್ಯೋತ್ಸವ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿವನಪುರ ಮಠದ ಪ್ರಣವಾನಂದಪುರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಳ್ಳಳ್ಳಿ ಬಾಲಯೋಗಿ ಸಾಯಿ ಮಂಜುನಾಥ ಮಹಾರಾಜ್ ಸಾನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಗ್ರಾಮದ ದೇವತೆಗಳ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ, ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಯೋಜಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ,

ಏ.8ರಂದು ಧ್ವಜಾರೋಹಣದ ಮೂಲಕ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. 9ರಂದು ಹಸಿ ಕರಗ, 10ರಂದು ಹಾಲಹೊಂಗಲು, ದ್ರೌಪದಮ್ಮ ಮತ್ತು ಓಂ ಶಕ್ತಿ ದೀಪೋತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು, 11ರಂದು ಶ್ರೀಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಶನೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ದೀಪೋತ್ಸವ, ರಾತ್ರಿ 8:30ಕ್ಕೆ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ನೆರವೇರಿತು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260412-18-242917009