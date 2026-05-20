ಕೆರೆಯ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಕಬಳಿಸಿದ ಕಳೆ!

ಎಸ್ ಎಂ ಅಮರ್

ವೇಮಗಲ್: ಬಯಲುಸೀಮೆ ಒಣಭೂಮಿಗೆ ಜೀವಕಳೆ ತುಂಬಿದ್ದ ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನರಸಾಪುರ ಕೆರೆಯು ಇಂದು ಜಲಕಳೆಗಳ ಆಕ್ರಮಣಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶವಾಗುವ ಭೀತಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬತ್ತಿಹೋಗಿದ್ದ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಮರುಜೀವ ನೀಡುವ ಮತ್ತು ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದ್ದ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ವೃದ್ಧಿಸಲು ಕೆಸಿ ವ್ಯಾಲಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನರಸಾಪುರ ಕೆರೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ನೀರು ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಫಲವಾಗಿ ಕೆರೆಯು ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿತ್ತು. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟವು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಈ ಭಾಗದ ರೈತರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿತ್ತು. ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಚುರುಕುಗೊಂಡಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ರೈತರ ಈ ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಜಲಕಳೆಯೊಂದು ಮೌನವಾಗಿ ಇಡೀ ಕೆರೆಯನ್ನು ಆವರಿಸಿದ್ದು, ಕೆರೆಯ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನೇ ಕಬಳಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆ 152 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನರಸಾಪುರ ಕೆರೆಯು 108.36 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ 62.42 ಎಂಸಿ ಅಡಿಯಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ ನರಸಾಪುರ ಕೆರೆಯು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿದೆ.

ಆದರೆ, ನರಸಾಪುರ ಕೆರೆಯು ದೂರದಿಂದ ನೋಡುವವರಿಗೆ ಕೆರೆಯಂತೆ ಕಾಣದೆ, ವಿಶಾಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಸೊಪ್ಪಿನಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಿನಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆರೆಯ ಮೇಲ್ಮೈನಲ್ಲಿ 'ವಾಟರ್ ಹಸಿಯಂತ್' ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಜಲಕಳೆಗಳನ್ನು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದುಃಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಕೆರೆಗೆ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ಕೆ.ಸಿ. ವ್ಯಾಲಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಾರಜನಕ ಮತ್ತು ರಂಜಕ ರೀತಿಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆಯುವ ಈ ಸಸ್ಯಗಳು, ಇಡೀ ಕೆರೆಯ ಒಡಲನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕಿವೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ದೂರಿದರು.

ಈ ಜಲ ಕಳೆಗಳ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಯಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನೀರಿನ ಮೇಲ್ಮೈ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿಹೋಗಿದ್ದು, 'ಯೂಟ್ರೋಫಿಕೇಶನ್' ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿರುವ ಆಮ್ಲಜನಕ ಪ್ರಮಾಣವು ಶೂನ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತಿದೆ. ಕೆರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮೀನು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಜಲಚರಗಳು ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿ ಸಾಯುವ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಇದು ಕೆರೆಯ ಆಂತರಿಕ ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಯನ್ನೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಹೇಳಿದರು.

ನರಸಾಪುರ ಕೆರೆಗೆ ಹಿಂದೆ ವಲಸೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ನೀರುಕಾಗೆ, ಕೊಕ್ಕರೆ, ಹದ್ದುಗಳು, ಮಿಂಚುಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸಣ್ಣ ಮೀನು, ಕಪ್ಪೆ ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಿ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ನೀರಿನ ಮೇಲ್ಮೈ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಸಿರು ಸೊಪ್ಪಿನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಹೋಗಿರುವುದರಿಂದ, ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಆಳದಲ್ಲಿರುವ ಮೀನುಗಳು ಕಾಣದಂತಾಗಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ